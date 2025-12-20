Slušaj vest

U mestu Milorci kod Uba u jednom bunaru jutros je pronađeno telo žene (70). 

Za sada nije poznato o kome je reč, a da je telo završilo u bunaru primetili su meštani sela kod Uba. Naime, oni su navodno o svemu odmah obavestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren. 

- Vatrogasci su iz bunara izvukli telo na površinu, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije - navodi izvor.

(Kurir.rs)

