MUP poziva na humanitarno onlajn predavanje pripadnika Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije podeljena je informacija da će sledeće nedelje biti organizovano humanitarno predavanje pod nazivom "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu - Pomozi drugome!"

Humanitarno predavanje: "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu - Pomozi drugom"

23. decembar 2025. | 18:00 | Zoom platforma

Poštovani građani, pozivamo vas da nam se pridružite na humanitarnom online predavanju pripadnika Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije, u saradnji sa organizacijom Srbi za Srbe, u okviru Božićne kampanje.

Tema je od izuzetnog značaja za sve roditelje:

x kako prepoznati rizike na internetu,

x kako zaštititi decu od digitalnog nasilja, prevara i zloupotreba,

x koje su najčešće pretnje i kako im se suprotstaviti

"Ulaznica" za predavanje je donacija u skladu sa vašim mogućnostima, a sva prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć socijalno ugroženim porodicama, u skladu sa misijom humanitarne organizacije "Srbi za Srbe".