Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije podeljena je informacija da će sledeće nedelje biti organizovano humanitarno predavanje pod nazivom "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu - Pomozi drugome!"

Humanitarno predavanje: "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu - Pomozi drugom"
23. decembar 2025. | 18:00 | Zoom platforma

Poštovani građani, pozivamo vas da nam se pridružite na humanitarnom online predavanju pripadnika Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije, u saradnji sa organizacijom Srbi za Srbe, u okviru Božićne kampanje.

Tema je od izuzetnog značaja za sve roditelje:

x kako prepoznati rizike na internetu,
x kako zaštititi decu od digitalnog nasilja, prevara i zloupotreba,
x koje su najčešće pretnje i kako im se suprotstaviti

"Ulaznica" za predavanje je donacija u skladu sa vašim mogućnostima, a sva prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć socijalno ugroženim porodicama, u skladu sa misijom humanitarne organizacije "Srbi za Srbe".

Hvala svima koji će svojim učešćem podržati i decu i porodice kojima je pomoć najpotrebnija.

