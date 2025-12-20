Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda dogodila se na putu između Sremske Kamenice i Petrovaradina, prilikom koje je jedno vozilo završilo u jarku pored puta.

Kako se vidi na snimku sa lica mesta objavljenom na Instagram stranici 192, automobil je u potpunosti smrskan u saobraćajnoj nesreći, i završio je u jarku.

Nekoliko ljudi okupilo se oko slupanog vozila, a trenutno nije poznato kako je do nesreće došlo, kao ni ima li povređenih i koji je stepen njihovih povreda.

Današnji dan obeležilo je više saobraćajnih nezgoda na putevima širom Srbije.

Podsećanja radi, u ranim jutarnjim satima na Dedinju je putničko vozilo oborilo drvo.

Još jedna nezgoda dogodila se na deonici Sirig–Srbobran, gde je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.