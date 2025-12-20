Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio dok je Jevtić bio u pokretu. On se nalazio u svom automobilu kada su, za sada nepoznati napadači, otvorili vatru i vozilo bukvalno zasuli mecima.

Odmah nakon ispaljenih hitaca, počinioci su pobegli sa lica mesta. Policijske patrole su ubrzo blokirale ovaj deo Zemuna, a za napadačima se intenzivno traga.

Policija trenutno prikuplja dokaze sa terena, a proveravaju se i snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdio pravac bežanja napadača i identifikovalo vozilo koje su koristili.

Detalji o Jevtićevom zdravstvenom stanju i stepenu oštećenja automobila za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a motiv ovog napada biće utvrđen daljim operativnim radom.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaMASKIRANI NAPADAČI IZREŠETALI PIVCETA DOK JE SPAVAO PORED TRUDNE VERENICE! Jedan od osumnjičenih za brutalnu likvidaciju povezan sa klanom Belivuk-Miljković!
Untitled-1-Recovered.jpg
HronikaUKRAJINSKO TUŽILAŠTVO POTVRDILO DA SU ZVICEROVI ATENTATORI VEĆ 5 GODINA IZA REŠETAKA! Izrešetali šefa kavačkog klana, pa se žalili sudu u Strazburu
2232945-dsadsadsa-ls-copy.jpg
HronikaKO JE MISTERIOZNA BELIVUKOVA PRIJATELJICA KOJA JE DOVOĐENA U VEZU S KLANOM: Imala 5 telefona, stotine slika i snimljene razgovre! Čuvala uznemirujuće slike
Mirjana Ranisavljevic
HronikaOMILJENI ESTRADNI ZLATAR DOVOĐEN U VEZU SA PINK PANTERIMA: Filmska pljačka izvedena u Nemačkoj, jedan Srbin sada osuđen na 11 godina, a ovako se sve odigralo!
Pljačka Pink Panter Pink Panteri