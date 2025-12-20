Slušaj vest

Jevto Jevtić, jedan od vođa navijačke grupe FK Zemun „Taurunum Boys“, prošao je kroz pravu dramu u petak uveče, kada je, prema dosadašnjim saznanjima, za dlaku izbegao smrt u brutalnoj sačekuši.

Sve se odigralo oko 23 časa, kada su trojica muškaraca opkolila njegovo vozilo. U trenutku kada je jedan od napadača izvadio oružje i zapucao, Jevtić je reagovao instinktivno – naglo je ubrzao i automobilom udario pravo u napadača koji je pucao.

Preostala dvojica su uspela da se sklone, ali je Jevtić, pokušavajući da se izvuče iz obruča, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u parkirani automobil na parkingu. Ipak, to mu je otvorilo priliku za beg. Dok su napadači bili zatečeni razvojem događaja, on je izašao iz oštećenog vozila i pobegao pešice kroz okolne ulice.

Foto: Kurir

Istraga je otkrila i dodatne, uznemirujuće detalje. Napadači su se, nakon sudara, vratili do Jevtićevog automobila kako bi proverili da li se i dalje nalazi unutra, očigledno sa namerom da završe započeto. Kada su shvatili da je vozilo prazno, brzo su seli u svoj automobil i pobegli u nepoznatom pravcu.

Na licu mesta ostali su vidljivi tragovi napada – automobil je izbušen mecima, a stakla su razbijena. Policija i tužilaštvo su tokom noći obavili detaljan uviđaj.

Policija intenzivno traga za trojicom osumnjičenih. Proveravaju se zdravstvene ustanove zbog mogućnosti da je povređeni napadač potražio lekarsku pomoć, a pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera kako bi se identifikovalo vozilo kojim su napadači pobegli.

Istraga o pokušaju ubistva vođe „Taurunuma“ je u toku, dok se motiv napada za sada još uvek ne zna.