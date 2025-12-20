Slušaj vest

Danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je N.S. (52) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo "proganjanje", a koji je po nalogu javnog tužioca zadržan do 48 časova u stanici na Novom Beogradu.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od septembra do 19. decembra 2025. godine, uporno, preduzimao radnje u cilju fizičkog približavanja oštećenoj M.F.K. (49) i nastojao da protiv njene volje sa njom uspostavi kontakt neposredno na taj način što je dolazio do zdravstvene ustanove u kojoj oštećena radi, te joj pretio napadom na život.