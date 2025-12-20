Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović svedočio je pre 20 godina pred Specijalnim sudom u vezi sa ubistvom premijera Zorana Đinđića, a o nekim detaljima sa svedočenja priča se i dan-danas.

Iako je njegov iskaz pred Specijalnim sudom uglavnom ponudio već poznata tumačenja, a ne nova saznanja, svedočenje Čedomira Jovanovića ipak je privuklo veliku pažnju i imalo elemente pravog spektakla.

Čedomir Jovanović Foto: Kurir Televizija

Poternica

Pogotovo se pamti njegovo svedočenje o završnici pobune JSO, kada su pripadnici Jedinice napisali saopštenje koje je za Vladu bilo neprihvatljivo, pa je pa je s tim u vezi usred noći bio pozvan u kabinet ministra policije Dušana Mihajlovića.

"To saopštenje je bilo gore od onih hamera na ulicama, pravo poniženje vlasti", objasnio je tada Jovanović.

Kako bilo, odlučeno je da se napiše novo, pa je u kabinet pozvan i Milorad Ulemek Legija.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

U to vreme, ispričao je Jovanović, na Mihajlovićevom zidu visile su fotografije najvećih nerazrešenih zločina i poster s pozivom građanima da, za naknadu od 300.000 nemačkih maraka, vlastima proslede sva obaveštenja koja bi mogla doprineti otkrivanju počinilaca.

Čeda je ispričao da je Legija stao pored postera, gledao fotografije, sabirao cifre, a onda rekao: "Pa, ja bih mogao da vam uzmem bar pet miliona maraka!"

Velika većina ovih zločina je do dan danas ostala nerasvetljena, osim otmice Ivana Stambolića, za koju je otkriveno da se radilo zapravo o ubistvu koje su izvršili pripadnici JSO.

Tašnom u glavu

Da bi drugi deo svedočenja dobio punu dramatičnost, pobrinula se, po ustaljenom obrascu, jedna žena.

Aleksandra Ulemek Foto: Dragana Udovičić

U centru pažnje bila je Aleksandra, supruga Milorada Ulemeka, koja je sve vreme pratila suđenje, uz pratnju krupnog i upadljivog muškarca.

Nakon suočenja Ulemeka i Jovanovića, vidno potresena je zaplakana napustila galeriju za publiku i potom se povukla. Međutim, kada je Jovanović izlazio iz sudnice, iznenada se ponovo pojavila, prišla mu, udarila ga tašnom i poručila da je "uvreda za ljudski rod".

Za razliku od ranijih situacija, Jovanović je na ovaj incident ostao potpuno pribran.