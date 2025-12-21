Slušaj vest

Nakon intenzivne istrage, bečko Odeljenje za kriminal, ispostava Jug, uspela je da razjasni 23 slučaja prevare i uhapsi državljanina Turske koji se predstavljao kao agent za nekretnine, tvrdeći da posreduje pri iznajmljivanju stanova širom Beča.

Njegove žrtve bili su državljani Srbije od kojih je unapred uzimao provizije.

"Na početku je 37-godišnjak zaista pomogao nekolicini ljudi da pronađu stan. To se pročulo u određenom krugu ljudi, čime je stekao poverenje. Dodatno je učvrstio to poverenje tako što je u pojedinim slučajevima vraćao novac kada je dolazilo do nesporazuma", saopštila je bečka policija.

Samoproglašeni agent za nekretnine mogao je da pokaže planove stanova, koje je prethodno pribavio od jedne stambene zajednice.

Takođe, nekim žrtvama se predstavljao i kao student arhitekture. Provizije su mu davane u gotovini ili uplaćivane na jedan od dva računa koje je otvorio pod lažnim imenom "Johannes Berg". Žrtvama je tvrdio da je taj "Berg" zaposlen u stambenoj zajednici.

Inače, bečko Odeljenje za kriminal je već 2023. godine vodio istragu protiv njega zbog sličnih prevara. Tada mu je pripisano 27 slučajeva sa štetom od oko 50.000 evra.

"U ovom poslednjem postupku šteta, samo ona za koju znamo i koja je prijavljena, iznosi oko 110.000 evra", navela je policija.

Serijski prevarant je tokom ispitivanja priznao krivična dela. Tvrdio je da ih je počinio zbog zavisnosti od kockanja. Po nalogu bečkog tužilaštva, Turčin je sproveden u zatvor.