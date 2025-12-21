Iz automobila sa nemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.

Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Iz auta sa nemačkim tablicama koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći izvučeni su muškarac i žena, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.