U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd - Niš stradale su dve osobe.
TEŠKA NESREĆA NA AUTO-PUTU ZA NIŠ: Automobil sleteo s puta, dvoje poginulo
Iz automobila sa nemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.
Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Iz auta sa nemačkim tablicama koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći izvučeni su muškarac i žena, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.
Uviđaj je u toku.
