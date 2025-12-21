Slušaj vest

Savezni Vrhovni sud Švajcarske potvrdio je presudu državljaninu Srbije (80) za ubistvo unukove supruge J.S. (32) u Vinterturu u februaru 2021. godine, te će starac morati da odsluži 19 godina zatvora.

Da podsetimo, on je pucao u suprugu svog unuka kako bi je sprecio da podnese zahtev za razvod.

- Starac je 2021. godine putovao iz Srbije u Švajcarsku sa revolverom kako bi sprecio razdvajanje para. U njihovom stanu u Vinterturu, pucao je u suprugu svog unuka. Pred sudom se branio da je pucao u samoodbrani, jer mu je žrtva pretila nožem. Nož nikada nije pronađen, a sudovi su ovu tvrdnju odbacili - prenose švajcarski mediji.

Ovom odlukom, Vrhovni sud potvrdio je presude Visokog suda u Cirihu i Okružnog suda u Vinterturu. Sudije su, navodi se, svoju odluku zasnovale na dokazima koji protivreče tvrdnji osuđenog muškarca o samoodbrani.

- Njegove izjave o udaljenosti od žrtve u trenutku pucnjave takođe se nisu poklapale sa balistickim izveštajima, a on je davao kontradiktorne izjave tokom postupka. U vreme incidenta, žrtva, njena devetnaestomesečna ćerka i dadilja takođe su bile prisutne u stanu.

Moždani udar dva meseca posle zločina

Starac, navode mediji, kaznu služi u staračkom domu jer je aprila 2021. godine doživeo moždani udar. Pored zatvorske kazne, sud je naložio njegovo proterivanje iz zemlje na 15 godina, koje će stupiti na snagu nakon što odsluži kaznu.

Otac žrtve ispričao je ranije za medije da je njegova ćerka želela da se razvede od supruga koji je bio nasilan, ali i da je kobnog dana sama pustila dedu u stan.

- Moja ćerka mu je otvorila vrata i ponudila mu kafu - navodno je rekao otac za medije.

On je rekao da je ćerkina prijateljica tada otišla do podruma kada je čula pucnje. Žena je potrčala uz stepenice i pokušala da uđe u stan, ali su vrata bila zaključana. Tada je osumnjičeni otvorio vrata i mirno rekao "ubio sam je".

Prijateljica, koja inače živi u istoj zgradi gde i ubijena, odvela je dvogodišnju ćerkicu ubijene koja je bila u stanu u vreme zločina i osumnjičenog do svog stana i pozvala policiju.

J. S. je, prema nezvaničnim informacijama, protiv svog supruga podnela prijavu zbog pretnji i nasilja u porodici.

- Tužilaštvo je nakon prijave pokrenulo istragu o ovom slučaju u julu prošle godine protiv muškarca koji živi u Srbiji - kažu u švajcarskoj policiji.

Kako navode, u trenutku pokretanja istrage, suprugu J. S. je bio zabranjen ulazak na teritoriju Švajcarske.

