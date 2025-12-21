Slušaj vest

Na godišnjem sastanku održanom u Sarajevu, u okviru projekta Saveta Evrope CyberSEE, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP Republike Srbije je prepoznata kao operativno najaktivnija i najuspešnija jedinica u regionu Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala.

U zvaničnom izveštaju projekta naglašeni su konkretni i merljivi doprinosi Republike Srbije, među kojima se izdvajaju:

- učešće u međunarodnoj operaciji razbijanja pedofilske platforme „Kidflix“;

- sprovođenje više međunarodnih istraga u vezi sa phishing kampanjama, poput razbijanja lanca Netflix phishing prevara;

- nastavak aktivnog učešća u EMPACT MOSAIC operacijama i drugim međunarodnim akcijama usmerenih u cilju zaštite dece na internetu;

- oduzimanje kriptovaluta u više predmeta visokotehnološkog i organizovanog kriminala;

- kontinuirano sprovođenje nacionalne operacije „ARMAGEDDON“;

- identifikacija i gašenje ilegalnih IPTV platformi;

- strateški poduhvati poput novog Programa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i izrada Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala.