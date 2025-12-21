NEVEROVATNI REZULTATI SEKTORA MUP-a KOJI SE BORI PROTV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA! Ohrabrujući rezultati na godišnjem sastanku u Sarajevu!
Na godišnjem sastanku održanom u Sarajevu, u okviru projekta Saveta Evrope CyberSEE, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP Republike Srbije je prepoznata kao operativno najaktivnija i najuspešnija jedinica u regionu Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala.
U zvaničnom izveštaju projekta naglašeni su konkretni i merljivi doprinosi Republike Srbije, među kojima se izdvajaju:
- učešće u međunarodnoj operaciji razbijanja pedofilske platforme „Kidflix“;
- sprovođenje više međunarodnih istraga u vezi sa phishing kampanjama, poput razbijanja lanca Netflix phishing prevara;
- nastavak aktivnog učešća u EMPACT MOSAIC operacijama i drugim međunarodnim akcijama usmerenih u cilju zaštite dece na internetu;
- oduzimanje kriptovaluta u više predmeta visokotehnološkog i organizovanog kriminala;
- kontinuirano sprovođenje nacionalne operacije „ARMAGEDDON“;
- identifikacija i gašenje ilegalnih IPTV platformi;
- strateški poduhvati poput novog Programa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i izrada Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala.
Ovi rezultati potvrđuju visok nivo stručnosti, operativne spremnosti i međunarodne prepoznatljivosti Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i opredeljenost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za odlučnu i efikasnu borbu protiv svih oblika visokotehnološkog kriminala.