Bogata biografija

Hapšen posle Đenove,

nemačke službe bezbednosti ga prisluškivale

Jevto Jevtić, prema pisanju medija, postao je poznat nakon incidenta u Đenovi 2010. na utakmici Italija - Srbija, kada je uhapšen posle divljanja Ivana Bogdanova. Hapšen je i 2016 godine u akciji "Ciklon", zajedno sa Dejanom S., Jankom V. i Milanom V., zbog sumnje da su od početka 2015. godine, pa do hapšenja, na teritoriji Srbije, Nemačke, Španije, Mađarske i Holandije kao pripadnici kriminalne grupe trgovali narkoticima, saopštilo je tada tužilaštvo.

Kako je tada saopšteno, sumnja se da je bio vođa kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike na tržište Nemacke, ali i Srbije, prošvercovala 303 kilograma kokaina. Specijalni sud u Beogradu 2017. godine potvrdio je optužnicu protiv Jevta Jevtica i još trojice njegovih saradnika.

- Nemačke službe bezbednosti snimile su razgovore koje je Jevtić tokom novembra i decembra 2015. imao sa saradnicima o uzgajanju, čuvanju i transportu droge.Pred Specijalnim sudom krajem 2017. godine preslušano je 13 od ukupno 129 razgovora. Jevtić i njegovi saradnici snimljeni su tako što su nemačke službe ozvučile Jevtićev „audi A7" dok je on boravio u toj zemlji - preneli su mediji.