TVRĐAVA NA ČETIRI TOČKA! NAJBEZBEDNIJI LUKSUZNI AUTO OTPORAN NA METKE I EKSPLOZIV?! Ovo su karakteristike "audija" koji je Jevtiću sačuvao glavu
Istražitelji danonoćno tragaju za napadačima koji su pucali i pokušali da ubiju Jevtu Jevtića vođu navijačke grupe FK Zemun koji je uspeo da izbegne rafalnu paljbu u Zemunu i to navodno zbog blindiranog vozila "audi A8"!
Kako navode portali specijalizovani za novine u svetu automobilizma i bezbednosti, "audi A8" sa oklopom B7 koji,navodno, poseduje Jevtić, jedan je od najopremljenijih superluksuznih automobila na svetu.
Najbolja vrsta zaštite
- Spoljašnjost "audija A8" je opremljena oklopom B7, najboljom vrstom zaštite vozila koja postoji. Dizajneri ovog vozila su dosta razmišljali o svakom mogućem scenariju i proizveli su automobil kojiće zaštititi svoje putnike od svih vrsta situacija. U automobilu postoji čak i prekidač koji će detonirati eksploziv da bi izduvao šoferšajbnu kao sredstvo za hitnu evakuaciju. Ovaj auto može da odbije većinu metaka i eksploziva - navodi portal Securitysee.
Najvažnija karakteristika svih oklopnih automobila nije samo bezbednost koju pružaju, već to da se ne razlikuju od konvencionalnih automobila, da izgledaju baš kao standardni modeli i da im je zaštita nevidljiva - može se pročitati na portalima.
- Balistički standardi zaštite poznaju sedam nivoa zaštite od takozvanih B2 do B8. Oni koji žele da spreče otimanje vozila ili pljačku, odlučuju se za niže nivoe, a kada je život u pitanju - traži se nivo koji garantuje zaštitu od vojne municije i različitih vrsta eksploziva, gasa i drugih hemijskih sredstava. B4 je soft oklop i štiti od pištoljske i revolverske municije, na primer "magnuma", "tetejca", "skorpiona" i "uzija". B6 štiti auto i stakla i od pancirnog termo zrna iz "kalašnjikova, B7 sve to, ali trpi i snajperski metak. Najviši stepen zaštite mora da ima otpor ako se baci ručna granata direktno na krov ili ispod poda vozila - stoji u objašnjanju nivoa zaštite luksuznih automobila.
Pa da podsetimo, filmsku sačekušu u Zemunu na svetog Nikolu preživeo je vođa Taurunum bojsa, kada su trojica maskiranih napadača oko 23 sata rafalima zasula kola u kojima se nalazio. Uspeo je da doda gas i udari "audijem" jednog napadača, dok su druga dvojica odskočila kako bi se spasili. "Audi" se zakucao u parkirano vozilo, a napadači su ubrzo prišli "audiju" kako bi overili metu. Međutim, Jevtić je uspeo da se iskrade iz kola i pobegne. Kada su napadači videli da je meta pobegao, seli su u kola i otišli, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.
Bogata biografija
Hapšen posle Đenove,
nemačke službe bezbednosti ga prisluškivale
Jevto Jevtić, prema pisanju medija, postao je poznat nakon incidenta u Đenovi 2010. na utakmici Italija - Srbija, kada je uhapšen posle divljanja Ivana Bogdanova. Hapšen je i 2016 godine u akciji "Ciklon", zajedno sa Dejanom S., Jankom V. i Milanom V., zbog sumnje da su od početka 2015. godine, pa do hapšenja, na teritoriji Srbije, Nemačke, Španije, Mađarske i Holandije kao pripadnici kriminalne grupe trgovali narkoticima, saopštilo je tada tužilaštvo.
Kako je tada saopšteno, sumnja se da je bio vođa kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike na tržište Nemacke, ali i Srbije, prošvercovala 303 kilograma kokaina. Specijalni sud u Beogradu 2017. godine potvrdio je optužnicu protiv Jevta Jevtica i još trojice njegovih saradnika.
- Nemačke službe bezbednosti snimile su razgovore koje je Jevtić tokom novembra i decembra 2015. imao sa saradnicima o uzgajanju, čuvanju i transportu droge.Pred Specijalnim sudom krajem 2017. godine preslušano je 13 od ukupno 129 razgovora. Jevtić i njegovi saradnici snimljeni su tako što su nemačke službe ozvučile Jevtićev „audi A7" dok je on boravio u toj zemlji - preneli su mediji.