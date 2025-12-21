Slušaj vest

Budvanska policija uhapsila je državljanina Srbije A. H. (41) zbog sumnje da je sa još jednom osobom ucenjivao žensku osobu.



- Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su postupali po prijavi oštećene ženske osobe, od 19. decembra 2025. godine, u kojoj je navela da su joj dva nepoznata muška lica, tokom dužeg vremenskog perioda, pretila objavljivanjem njenih eksplicitnih fotografija, zahtevajući od nje novac u zamenu za neobjavljivanje navedenog sadržaja. Iz straha od realizacije upućenih pretnji, oštećena je ovim licima u više navrata predala novac u ukupnom iznosu od 1.100 eura- ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se u radnjama prijavljenih osoba stiču elementi bića krivičnog dela ucena, izvršenog u produženom trajanju, te naložio preduzimanje daljih mera i radnji na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.

- Nakon što su osumnjičena lica od oštećene, dan pre podnošenja prijave, zahtevala dodatnih 2.000 eura, a potom i predaju mobilnog telefona marke iPhone 17, kao i 500 eura, koje je oštećena bila dužna da im preda 20. decembra, policijski službenici su, u koordinaciji sa postupajućim državnim tužiocem, u cilju lociranja osumnjičenih lica, sproveli ciljanu operativno-taktičku meru i radnju, te organizovali kontrolisanu akciju primopredaje novca. Tom prilikom je u akciji identifikovano i u službene prostorije dovedeno lice A. H. (41) državljanin Republike Srbije koji je na prethodno dogovorenu lokaciju sa oštećenom, pristigao vozilom marke 'Volkswagen Passat', novopazarskih registarskih oznaka - piše u saopštenju.

Iz UP su rekli da je nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenog obavještenja, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, A. H. uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa još jednom osobom izvršio krivično dela ucena, u produženom trajanju.

- Policija nastavlja aktivnosti u cilju identifikacije i procesuiranja i drugog osumnjičenog lica - piše u saopštenju.