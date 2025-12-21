BUDI OPREZAN! MUP SRBIJE UPOZORAVA NA LOŠE USLOVE NA PUTEVIMA! Uključi svetla na vozilu i povećaj vidjivost od magle i sumaglice na drumovima!
U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote, navodi se na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnih poslova Srbije.
ZAKON JE JASAN:
Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno je korišćenje:
▫️kratkih svetala ili
▫️svetala za maglu ili
▫️obe vrste svetala
Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.
VAŽNO UPOZORENJE:
Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU.
To znači - niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju.
ZATO:
U ovim uslovima svetla uključite RUČNO
Koristite prednja i zadnja svetla za maglu
Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik
Ako vi ne vidite dobro - ne vide ni vas.