U uslovima kiše, magle i sumaglice, vidljivost je smanjena, a upravo tada svetla na vozilu spasavaju živote, navodi se na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnih poslova Srbije

ZAKON JE JASAN:

Danju, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno je korišćenje:
▫️kratkih svetala ili
▫️svetala za maglu ili
▫️obe vrste svetala

Zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.

VAŽNO UPOZORENJE:
Ako su svetla na vašem vozilu podešena na „automatski režim“, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se NE UKLJUČUJU.
To znači - niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju.

ZATO:
U ovim uslovima svetla uključite RUČNO
Koristite prednja i zadnja svetla za maglu
Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik

Ako vi ne vidite dobro - ne vide ni vas.

