Na svu sreću bačena bomba nije eksplodirala, pa niko nije povređen
KURIR SAZNAJE! PRONAĐENA BOMBA U DVORIŠTU JEDNE KUĆE U RESNIKU! Na terenu policija i vatrogasci, čeka se kontradiverziona ekipa koja će ukloniti eksploziv!
- Policiji je prijavljeno oko 14.20 časova da se u dvorištu jedne kuće nalazi eksplozivna naprava, tačnije u pitanju je korozivna stara bomba u kolagenom stanju. Ona nije aktivirana i samim tim eksploziv nije nikoga ni povredio - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Vatrogasne-spasilačke jedinice Rakovica.Očekuje se i kontradiverziona ekipa kako bi uklonili bombu koja stoji u dvorištu.
Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.
