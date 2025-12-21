Slušaj vest

U naselju Resnik danas je pronađena bomba u dvorište jedne kuće, saznaje Kurir!

- Policiji je prijavljeno oko 14.20 časova da se u dvorištu jedne kuće nalazi eksplozivna naprava, tačnije u pitanju je korozivna stara bomba u kolagenom stanju. Ona nije aktivirana i samim tim eksploziv nije nikoga ni povredio - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Vatrogasne-spasilačke jedinice Rakovica.Očekuje se i kontradiverziona ekipa kako bi uklonili bombu koja stoji u dvorištu. 

Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku. 

Ne propustiteHronikaPOSLE BOMBAŠKOG NAPADA OGLASIO SE DOBRIN IZ RESNIKA KOG JE RANIO TRAJKO! Vikao je: DOŠAO SAM DA TE UBIJEM! Jasno je da smo na meti
trajko.jpg
HronikaPOZNATO NA ČIJU JE KUĆU U RESNIKU ZOROM BAČENA BOMBA! Na istom mestu pre samo 5 dana zbila se neverovatna drama!
trajko.jpg
HronikaJAKA DETONACIJA ZOROM U RESNIKU: Bačena bomba na porodičnu kuću
whatsapp-image-20230621-at-5.11.20-pm.jpg