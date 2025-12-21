Slušaj vest

Tokom noći, u kafiću u Jurija Gagarina na Novom Beogradu dva puta je izbio požar.

Prema nezvaničnim informacijama, prvi požar je izbio oko 3.50 časova pozivom vatrogasno-spasilačke jedinice, prilikom čega je vatra zahvatila manju površinu lokala i krov.

Zatim, rano jutros, oko 6 časova došlo je do još jednog, drugog požara u istom kafiću, a vatra je izbila na instalacijama i ventilacionoj cevi.

Na licu mesta tada je izašlo jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca kako bi sanirali požar.

Kako se može vide na video snimku, ogromna vatra “buknula” je unutar kafića na Novom Beogradu, a pričinjena je veća materijalna šteta.

Kurir/nbg.vesti

