Dva muškarca povređena su večeras u incidentu koji se dogodio u Karađorđevoj ulici u Beogradu, saznaje Kurir! Prema prvim informacijama, njih su napale nepoznate osobe i nanele im teške povrede.

Jedan od njih, mladić star oko 25 godina teško je povređen kada je uboden oštrim predmetom u stomak.

- Prvu pomoć mu je ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je odvezen u Ugrentni centar. Tamo su dežurni lekari konstatovali teške povrede i hitno ga uputili na operaciju - rekao je izvor Kurira.

U istom incidentu povređen je i muškarac H.E. (47) koji je dovezen takođe u Urgentni centar sa dve ubodne rane, jednom u gluteusu i jednom u nozi.

- Povređeni čovek je odmah primljen u operacionu salu, gde mu je ukazana neophodna salu od strane ortopeda.