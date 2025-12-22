Slušaj vest

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, po svemu sudeći dogodilo se samoubistvo.

Muškarac (82) izvršio je samoubistvo pneumatskim oružjem za životinje. Ekipa Hitne pomoći je konstatovala smrt na licu mesta.

SOS telefon za pomoć

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

