Tokom jučerašnjeg dana u istom lokalu izbila su dva požara u rasponu od nekoliko sati. Ovaj poznati lokal nalazi se u ulici Julija Gargarina, a sa lica mesta izveštavao je novinar Kurira Pavle Ivković.

- Prvi požar desio se oko 03:30 nakon ponoći, vatrogasci su lokalozovali požar, ali oko 05:30 ujutru stigla nova dojava da je u tom objektu izbio još jedan požar. Ne znamo za sada kako se pojavio požar i šta se dogodilo. Prema nezvaničim informacijama, u pitanju je molotovljev koktel. Lokal je potpuno uništen, materijalna šteta je ogromna, a na svu sreću otkom požara se niko nije nalazio u lokalu - kaže Ivković.

Tri napada za tri dana

On dodaje da je od početka godine bilo postavljanje požara na Novom Beograd, Vračaru i Banovom brdu, a ovo je 14. podmetnuti požar ove godine.

- Po statistici, ovo je mnogo veći broj u odnosu na prethodnu godinu. Za tri dana je bilo i tri napada i tri ubadanja nožem, prvo maloletnih lica u naselju Stepe Stepanović, a juče su se dvojica muškaraca potukli i uboli nožem zbog parking mesta. Sinoć je došlo do okršaja kada su napadnuta dva momka starosti 25 godina u Karađorđevoj ulici. Jedan je zadobio teške povrede slezine i ona mu je izvađena. Drugi momak je takođe smešten u Urgentni centar na ortopediji jer je zadobio dve ubodne rane u predelu nogu - kaže Ivković.

