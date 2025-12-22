Slušaj vest

Visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana i jedan od najvažnijih saradnika Radoja Zvicera, Vladimir Roganović, likvidiran je pre tačno sedam godina kada je krajem decembra te 2018. godine ubijen u centru Beču i to samo 12 dana nakon što je izašao iz zatvora.

Povodom godišnjice njegove smrti, neizostavnu čitulju dao je i njegov brat Duško Roganović, koji se već duže vreme nalazi u bekstvu, a potpisao ju je zajedno sa suprugom Bojanom.

- U večnoj uspomeni svojih najmilijih. Volimo te - kratko stoji u čitulji ispod koje su potpisani Duško i Bojana Roganović.

Duško Roganović i dalje u bekstvu Duško Roganović se i dalje nalazi u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica zbog više krivičnih dela. Uprkos teškim telesnim povredama koje je zadobio u atentatu 2017. godine, Roganović je nestao iz dometa pravosudnih organa. - Eksplozija "golfa 5" bila je toliko jaka da su delovi vozila bili razbacani desetinama metara unaokolo. Iako je preživeo, Roganović je istražiteljima tvrdio da ne zna ko bi mogao da stoji iza napada jer, kako je rekao, "nije u sukobu ni sa kim" - podseća izvor i dodaje da su njemu, inače, nakon eksplozije bombe podmetnute ispod njegovog automobila, amputirane obe noge.

Još jedna čitulja, pored prijatelja, bila je od kuma Radojice Zekovića, a u pitanju je "kavčanin" koji je donedavno takođe bio u spuškom zatvoru.

Ko je bio Vladimir Roganović?

Vladimir Roganović, blizak prijatelj odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, ubijen je nakon što je sa prijateljima izašao iz restorana u kojem su prethodno ručali. Tom prilikom teško su povređene i osobe koje su bile u njegovom društvu.

- Roganović je svega 12 dana pre ubistva izašao iz spuškog zatvora, gde je izdržavao kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja. Nakon izlaska iz zatvora otišao je u Austriju, navodno kako bi se sklonio od suparničkog, škaljarskog klana iz Kotora - podseća izvor.

Izvori bliski istrazi tada su tvrdili da je Roganović praćen i da su napadači duže vreme nadgledali njegovo kretanje u Beču, čekajući pogodan trenutak za napad. Ubistvo do danas nije rasvetljeno, napadači, kao ni nalogodavci, nisu identifikovani, iako se sumnja da je likvidacija deo dugotrajnog sukoba kotorskih klanova.

- Napadač i njegov mogući saučesnik do danas nisu nađeni. Takođe, do sada nije utvrđeno ni ko je nalogodavac iako se sumnja da je njegovo ubistvo naručio škaljarski klan, kao i da je neko od njihovih pripadnika direktni izvršilac likvidacije - ističe izvor.

Nakon ubistva, Radoje Zvicer je putem čitulje javno optužio Jovana Vukotića za smrt svog bliskog saradnika, što je dodatno produbilo sukob između zaraćenih kriminalnih grupa.

- Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Nije ti ravnog bilo! Voli te brat - napisao je tada odbegli vođa "kavčana".

Cela porodica u klanu

Porodica Roganović godinama je na meti egzekutora i policije, s obzirom na to da su gotovo svi muški članovi porodice dovođeni u vezu sa kavačkim klanom. Tokom godina više članova porodice bilo je meta napada, koji se povezuju sa ratom suparničkih klanova, započetim 2014. godine nakon nestanka velike količine kokaina u Valensiji.

Roganovići na meti x u aprilu 2017. godine pod automobil Duška Roganovića postavljena je bomba, koju je preživeo, ali su mu amputirane obe noge; x u julu iste godine ubijen je Niko Roganović, otac Duška i Šćepana; x u decembru 2018. likvidiran je Vladimir Roganović u Beču; x u februaru 2020. godine u Herceg Novom ubijen je i Šćepan Roganović.

Naš sagovornik podseća da je prvo u aprilu 2017. godine Duško Roganović dignut u vazduh dok je bio u svom "golfu".

"Kavčanin" je tada jedva preživeo, ali su mu amputirane obe noge.

Potom je ubijen njegov otac Niko Roganović u sačekuši, a sledeće godine u decembru likvidiran je upravo Vladimir Roganović, njegov brat od strica i visokopozicionirani pripadnika klana i desna ruka vođe Radoja Zvicera.