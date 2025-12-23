Slušaj vest

Jedan od vođa navijača FK Zemun Jevto Jevtić, koji je u petak uveče preživeo filmsku sačekušu u Zemunu, kako Kurir saznaje, u februaru 2020. pravosnažno je osuđen na četiri godine i 8 meseci zatvora zbog trgovine drogom, ali kaznu još uvek nije izdržao!

- Jevtić koji je bio uhapšen 2016. u velikoj akciji policije pod nazivom "Ciklon" zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu, u decmebru 2019. sklopio je s tužilaštvom za organizovani kriminal sporazum o priznanju krivice, na osnovu kog je osuđen na četiri godine i osam meseci zatvora zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - potvrđeno je za Kurir.

Jevtić je na osnovu sporazuma u potpunosti priznao trgovinu drogom, a Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu taj sporazum je prihvatilo u februaru 2020. godine.

Kako Kurir saznaje, on do današnjeg dana nije odslužio kaznu, jer uprkos pozivima da se javi na izdržavanje kazne, on to nije učinio.

Inače, pre hapšenja zbog šverca kokaina, javnosti je bio poznat zbog incidenata koje je pravio na utakmicama.

Audi u kom je bio Foto: Kurir

O Jevtiću se, podsetimo, ništa nije znalo do petka kada je za dlaku izbegao smrt. Napadači su, kako se sumnja, zapucali na njegov automobil oko 23 sata.

- Samo zahvaljujući reakciji Jevtića, koji je bio za volanom blindiranog "audija" izbegao je smrt. Na vreme je primetio napadače, naglo je ubrzao automobil i najverovatnije udario jednog od napadača. Navodno, izleteo je iz audija kojim se zakucao u drugo vozilo i uspeo peške da pobegne - opisuje izvor Kurira dramu koja se odigrala u Zemunu.

Prema prvim informacijama iz istrage, Jevtića su čekala trojica maskiranih, naoružanih napadača. Kamere su snimile filmske scene a policija je uzela izjave od očevidaca.

- Jedna žena koja je bila očevidac potere, ispričala je da je videla jednog krvavog muškarca, zbog čega su istražitelji iste večeri proveravali i da li se neki od napadača javio u privatnu kliniku kako bi mu bila ukazana lekarska pomoć - objašnjava sagovornik Kurira.

Napadači su, kako se sumnja, pobegli automobilom u kom ih je u blizini čekao još jedan saučesnik.

- Proveravaju se snimci sa okolnih sigurnosnih kamera, ali i materijalni tragovi koje su, kako se sumnja, našadači ostavili na mestu zločina - dodaje izvor Kurira.

Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izvršili su uviđaj na licu mesta.