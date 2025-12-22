Slušaj vest

Pred Višim sudom u Podgorici sutra je zakazna kontrola optužnice protiv Dušana Ramića iz Novog Sada, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom na štetu Alme Ćosović. Porodica žrtve nezadovoljna je kvalifikacijom ovog dela i tvrde da je nesrećna Alma brutalno ubijena.

Da podsetimo, Ramić je Ćosovićevu sa kojom je bio u vezi pretukao početkom juna ove godine u njenoj kući u Spužu i to pred maloletnom ćerkom sa posebnim potrebama, a nesrećna žena je posle gotovo dvomesečne borbe za život preminula u bolnici.

Sve vreme, od težine povreda, bila je u komi.

- Mi ne možemo da prihvatimo da će taj čovek biti optužen za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom i ne razumemo zašto je tužiteljka Radmila Gačević odlučila da tako kvalifikuje delo. Saterani smo u ćošak, nadali smo se da će nas zaštiti, uzdali se u težu kvalifikaciju - kaže Demir Ćosović, brat žrtve i nastavlja:

- Konsultovao sam se sa brojnim advokatima iz Srbije i Crne Gore, svi su saglasni da je ovo teško ubistvo na svirep način. Imam informacije da je optuženi i ranije činio krivična dela i da je osuđivan. Ako to što se desilo mojoj sestri nije ubistvo, onda ne znam šta jeste.

Alma Ćosović Foto: Facebook/Centar za ženska prava / Women's Rights Center

Ćosović navodi da je njegova sestra brutalno mučena od strane Ramića pre smrti.

- Iživljavanje nad mojom sestrom trajalo je satima, ko zna šta joj sve govorio pre nego što je počeo da je udara. Najgore od svega je što je to radio pred devojčicom vezanom za kolica, vezanom za majku, koja bez majke ne može da jede, da pije, da uzme terapiju. To dete nije moglo da pozove pomoć, ni da pobegne, pa čak ni da zapuši uši da ne sluša majčine krike - vidno potresen priča brat ubijene Alme.

Foto: Privatna arhiva

Povređenu ženu, posle 30 sati ležanja na podu, pronašao je komšija koji je pozvao Hitnu pomoć.

- Trideset sati je moja sestra ležala u besvesnom stanju, kao da nas je majka rodila da nas neko ubija. Monstrum nije pozvao ni hitnu da kaže šta je uradio, pobegao je, krio se, uhapsili su ga posle tri dana. Možda je hteo i zemlju da napusti. Mi smo uništeni kao porodica, na svaki mogući način. Psihički smo razoreni, bol nas razdire i izjeda, a na sve to moramo i da plaćamo advokate - priča Demir Ćosović:

- U kuću u kojoj se to dogodilo nismo ušli šest meseci. Roditelji su nam oboleli. Ako sada stanem kao brat, otac i muž, pa svako će moći da nas ubija.Neću stati nikada, boriću se za pravdu jer mi moju sestru niko ne može vratiti. Želim da njen slučaj bude primer, da nikome ne padne na pamet da uradi jednoj ženi ovo što je njoj urađeno - kaže sagovornik Kurira i dodaje da će sutra biti u sudu kada se bude potvrđivana optužnica.