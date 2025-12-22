Slušaj vest

Sigurnosne kamere snimile su trenutak napada na vođu navijača FK Zemun Jevtu Jevtića koji se dogodio u petak nešto pre 23 sata u Zemunu. Na snimku, u čiji je posed ekskluzivno došao Kurir, vidi se kako Jevtić koji je u blindiranom "audiju" velikom brzinom udara jednog napadača koji pada i ostaje da leži na zemlji, a potom i "audi" koji udara u parkirano vozilo.

Još dvojica napadača, kako se vidi, beže na drugu stranu.

Pokušaj ubistva Jevte Jevtića Izvor: Kurir

- Jasno se vidi trenutak kada Jevtić izlazi iz automobila koji ostaje upaljen, prilazi napadaču kog je prethodno pregazio i šutira ga. Potom se okreće u smeru iz kog nekoliko trenutaka kasnije dolaze još dvojica saučesnika a potom beži u pravcu iz kog je i došao "audijem", dok napadač za kog se veruje da je prethodno ispalio hice ka njegovom autu ostaje da leži na zemlji - opisuje sagovornik Kurira šta se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera, koje pokrivaju deo parkinga i puta na kom se u petak uveče dogodila filmska drama.

Jevto Jevtić Foto: Privatna arhiva, Kurir

Samo nekoliko trenutaka pošto je Jevta Jevtić pobegao sa mesta zločina, pojavljuju se još dvojica muškaraca koja su prethodno pobegla. Jedan odmah ulazi u parkiran automobil, sivi "mercedes", a potom dotrčava i drugi sa kapuljačom, koji ne uspeva odmah da uđe u automobil, već kuca saučesniku u prozor da mu otključa vrata.

Pucač pobegao na nogama Izvor: Kurir

- Oni velikom brzinom ulaze u parkirani metalik sivi "mercedes", dok treći saučesnik ostaje da leži u neposrednoj blizini. Kada su se slučajni prolaznici već okupili i najverovatnije pokušali da mu pomognu, on je polako ustao i otišao. Na trenutak se vratio, a vidi se kako mu žena na snimku dodaje nešto što mu je najverovatnije ispalo kada ga je Jevtić udario "audijem" - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavili su uviđaj na mestu zločina, a za napadačima se traga.

Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji su iste večeri proveravali i privatne klinike, zbog sumnje da je muškarac kog je meta udarila kolima potražio lekarsku pomoć u nekoj od ustanova. Prema nezvaničnim informacijama, jedan od očevidaca ispričao je da je napadaču, koji je ležao na zemlji, glava bila krvava.

1/6 Vidi galeriju Kamere snimile filmsku sačekušu u Zemunu Foto: Kurir

- U toku je rad na identifikaciji i hapšenju osumnjičenih, kao i utvrđivanju motiva filmskog napada na Jevtića - kaže sagovornik Kurira.