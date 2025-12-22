Slušaj vest

Blindirani "audi" za čijim je volanom bio vođa navijača FK Zemun Jevto Jevtić koji je u petak u Zemunu preživeo sačekušu, kako Kurir saznaje, u vlasništvu je Dejana K. koji je u Crnoj Gori bio osuđen na tri godine zatvora zbog šverca heroina. Dejana K. na čije ime se vodi blindirani automobil sa velikim stepenom zaštite, crnogorska policija označila je kao bezbednosno interesantnu osobu.

Jevto Jevtić, podsetimo, u petak oko 23 sata bio je meta napada naoružanih egzekutora, koji su pokušali da ga ubiju. Kako se sumnja, oni su pucali u njega kroz zatvoreno staklo "audija", ali najverovatnije nisu znali da je vozilo blindirano. Sigurnosne kamere snimile su kako je Jevtić dao gas, udario jednog od napadača a potom se zakucao u parkirani automobil. Čim je izašao iz "audija", šutnuo je napadača koji je ležao na zemlji i pobegao.

Pokušaj ubistva Jevte Jevtića Izvor: Kurir

- Kamere su snimile da Jevto Jevtić izlazi iz automobila, koji se vodi na Dejana K. koji je pravosnažnom presudom bio osuđen za šverc droge iz Srbije u Crnu Goru. On je bio uhapšen u martu 2015. pošto a potom i pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu. Tokom suđenja u Crnoj Gori, policajci koji su svedočili su govorili da je on bezbednosno interesantna osoba i da su imali informaciju da planira da unese drogu u Crnu Goru. Prilikom hapšenja Dejan K. i njegov saučesnik pokušali su da pobegnu policiji ali su uhapšeni - podseća sagovornik Kurira.

Jedan od njegovih saradnika, koji je tada uhapšen, takođe državljanin Srbije ispričao je da mu je Dejan K. školski drug i da je pristao da ide sa njim i da ga vozi, jer je Dejan K. u saobraćajnoj nesreći ostao bez noge.

Inače, i Jevti Jevtiću koji je preživeo napad u automobilu Dejana K. sudilo se pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog šverca droge.

Foto: Kurir, Privatna ahriva

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, sigurnosne kamere snimile su trenutak kada je Jevtić posle napada dao gas i kolima udario jednog od trojice napadača.

- Na snimku se vidi da je jedan muškarac ostao da leži na zemlji, a da su dvojica pobegla. Pošto je izašao iz automobila, Jevto Jevtić koji je prošao bez povreda, šutnuo je muškarca koji je ležao na zemlji i udaljio se s mesta zločina. Nekoliko trenutaka kasnije, vratila su se i druga dvojica saučesnika u filmskoj sačekuši, sela u sivi automobil i odvezla se, dok je treći ostalo da leži na zemlji neko vreme, pre nego što je ustao i otrčao - podseća sagovornik Kurira.

Policija, podsetimo, i dalje traga za trojicom napadača a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.