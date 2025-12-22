Slušaj vest

Vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić (23) brutalno je ubijen pre mesec dana u mafijaškoj sačekušina Novom Beogradu, a od njegovih egzekutora koji su bili na skuteru nema ni traga ni glasa.

- Istražitelji i dalje rade na slučaju ubistva Pantića na Novom Beogradu. Navodno, do sada su pregledani snimci sa nadzornih kamera koje su snimile ubice i žrtvu, kao i sam zločin - navodi naš sagovornik.

1/18 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon ubistva Tadije Pantića na Novom Beogradu Foto: Petar Aleksić

Dvojica napadača, podsetimo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobegne. Međutim, plaćene ubice uspele su da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.

Opasna ekipa

Pantić je od hitaca pao kao pokošen i ostao da leži u lokvi krvi na travnatoj površini, dok su napadači uz pomoć dobre logistike pobegli. Dok je policija radila uviđaj na Novom Beogradu, na Voždovcu je pronađen zapaljen skuter. Sumnja se da su napadači imali odatle prevoz i da su smešteni u neki od štek-stanova radi skrivanja.

- Jedan pravac istrage vodi ka tome da je Pantića likvidirala opasna kriminalna grupa na čijem nišanu je od ranije, s obzirom da je i mesec dana pre toga jedan državljanin Severne Makedonije Martin Spirkoski (21) inače maneken, trebalo da mu podmetne eksploziv i da ga digne u vazduh, ali je zbog lošeg rukovanja aktivirao eksploziv u jednom iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beogradu - navodi izvor i dodaje:

Tadija Pantić Foto: Petar Aleksić

- Na meti iste grupe našao se letos kada su njega i njegove pristalice na mostu Gazela presrelo na desetine napadača na skuterima. Otvorili su vatru i pucali na automobil u kom je bio Pantić, ali je tada izbegao hitce, ali su tom prilikom njegova dva prijatelja ranjena.

Kako navodi naš dobro obevešteni izvor, proverava se i informacija da je ubijeni je ubijeni Pantić bio u istoj ekipi sa Nenadom Alajbegovićem zvanim Alibeg, s obzirom da su istražitelji pronašli brojne povezanosti.

- Istražitelji su tokom pretresa stana u Kosovskoj ulici nakon eksplozije pronašli telefone koje je koristio pokojni Martin Spirkoski i "otvaranjem" komunikacija došli su do jednog nadimka koji je privukao pažnju - objašnjava izvor Kurira i nastavlja:

Eksplozija velikih razmera i nastradali Martin Spirkoski Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Društvene Mreže

- Taj jedan nadimak, vrlo karakterističan i poznat u podzemlju se pojavljivao i tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta u Kaluđerici, u decembru 2024. godine. Ispostavilo se da je u pitanju Alibeg, koji je i sam najmanje 11 puta bio na meti egzekutora, a u poslednjem napadu teško je ranjen N. K. (30) koji je sedeo sa Alajbegovićem u jednom restoranu na Novom Beogradu, inače samo 14 dana nakon ubistva Pantića.

1/12 Vidi galeriju Fotografije nakon pucnjave u restoranu na Novom Beogradu Foto: Kurir

Naš izvor kaže, da Alajbegoviću i njegovoj ekipi o glavi, prema operativnim podacima, radi "vračarski klan" na čijem čelu je Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara koji je uhapšen u oktobru prošle godine u Španiji. To, kako dodaje, proizilazi i iz komunikacija koje su, navodno, nađene u telefonu pokojnog Makedonca.