Slušaj vest

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Zemun doneli su dva rešenja o zadržavanju lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela nasilje u porodici.

Kako je saopšteno iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, zadržan je R.J. (70), koji se sumnjiči da je 21. decembra 2025. godine pretnjama napadom na život i telo, kao i primenom nasilja prema članovima svoje porodice, supruzi i sinu, ugrozio njihovo spokojstvo i telesni integritet.

Takođe, zadržan je i R.M. (73), za koga postoji sumnja da je drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo svoje supruge.

- Osumnjičeni su dovedeni u prostorije tužilaštva, gde su saslušani u zakonskom roku - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Na saslušanju pred javnim tužiocem, obojica okrivljenih izjavila su da će se braniti ćutanjem i da se neće izjašnjavati o okolnostima krivičnih dela koja im se stavljaju na teret.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom sudu predlog za određivanje pritvora do 30 dana.

- Predlog za određivanje pritvora podnet je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogli da utiču na oštećene i svedoke, koji su očevici predmetnih događaja - ističu iz tužilaštva.