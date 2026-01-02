Crni niz stravičnih udesa

Crna statistika sa skoro 500 izgubljenih života nije samo broj u izveštaju, to su porodice koje su ostale bez svojih najbližih. Poslednji udesi još jednom su opomena da saobraćajne nesreće ne biraju mesto, niti sredinu!

x 1. decembra saobraćajka u Novom Sadu kada je poginuo taksista Boro Kuzmanović (53), tri devojke koje su bile sa njim u vozilu su prošle sa teškim povredama

x 30. novembra saobraćajka na auto-putu Miloš Veliki u kojoj su poginuli Sreten J. (27), njegova supruga Darinka V. (23) i njihova beba stara 14 meseci

x 29. novembra kod Laćarka su u sudaru teretnog kombija i automobila na krivini kod Čalme stradali otac i ćerka (16) dok je majka teško povređena.

x 27. novembra na magistralnom putu Ruma-Irig dogodila se teška saobraćajka u kojoj je život izgubilo pet osoba: Vukosava Kužić, Milka Ćulibrk, Branka Adamović, Mile Mandić i Duško Tuvić

x 23. novembra saobraćajka u kojoj su na magistralnom putu Čačak-Požega stradali Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37)

x 25. oktobra poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38( i njihov devetogodišnji sin na Novom Beogradu

x 8. oktobar dogodio se udes u kom je tinejdžer Mateja Đorđević (17) nastradao na putu Crniće-Rašanac kod sela Crljenac kod Petrovca na Mlavi