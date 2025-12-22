Slušaj vest

Sigurnosne kamere snimile su trojicu napadača na vođu navijača FK Zemun Jevtu Jevtića koji su, kako se sumnja, u petak oko 23 sata pokušali da ga ubiju u Zemunu, na kom se vidi da je samo jedan od njih imao na licu hiruršku masku i kapuljaču, dok dvojica nisu bila maskirana.

Pokušaj ubistva Jevte Jevtića Izvor: Kurir

- Sudeći po snimcima, samo jedan je bio maskiran i upravo on je i pucao iz pištolja. Međutim, na snimku se vidi i da je Jevtić na vreme uočio napadače i krenuo na njih kolima. Od siline udara jedan je pao i ostao da leži na zemlji a Jevtić se blindiranim automobilom zakucao u drugi parkirani auto i odgurnuo ga nekoliko metara, a potom istrčao iz vozila. Čim je izleteo iz "audija" šutnuo je napadača kog je pregazio, jer su druga dvojica pobegla. Međutim, nestvarno deluju scena kada se on saginje i okreće u pravcu u kom su druga dvojica pobegla, i dok očito oni pucaju na njega, on uspeva da im umakne - opisuje nestvarne scene sagovornik Kurira.

Ono što se dalje vidi na snimku je, kako dodaje, za rubriku "verovali ili ne".

- Napadač sa kapuljačom na glavi i hirurškom maskom preko lica, vraća se do blindiranog audija sa pištoljem iz kog je moguće da u tom trenutku, po položaju ruke i puca, baca pogled na saučesnika koji leži na zemlji, a potom sa trećim koji nema nikakvu masku, već nosi jaknu ili duksericu u ruci, ulazi u sivi parkirani "mercedes". Međutim, pucač ne uspeva odmah da uleti u automobil, već kuca na prozor da mu saučesnik otključa vrata, a sve to dok treći leži na zemlji - navodi dalje.

Kamere snimile pucača Foto: Privatna arhiva

Kamere su potom snimile i da su se prolaznici, koji su verovatno čuli udarac i pucnjavu okupili, kao i da nekoliko minuta kasnije muškarac kog je Jevtić udario automobilom ustaje sa zemlje, odlazi, a onda se vraća i najverovatnije traži da mu dodaju predmet koji mu je ispao dok je ležao na zemlji.

1/7 Vidi galeriju Napadače na vođu navijača snimile kamere Foto: Privatna arhiva

- Filmske scene koje su se dogodile u manje od pet minuta pokazuju da napadači na vođu navijača i osuđenog narko-dilera najverovatnije nisu profesionalci, jer su uspeli da naprave kobne greške. Pre svega, dozvolili su da čitavu akciju snime kamere. Snimljena su lica, automobil kojim su pobegli, jedan od napadača je povređen a s lica mesta pobegao je pred brojnim svedocima - navodi naš sagovornik koje su to greške zbog kojih je, kako smatra, reč o amaterija.