Optužnicom protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih koji se terete za sedam ubistava, obuhvaćena je samo jedna žena, Slađana Sekulić iz Loznice, inače supruga optuženog Vlade Georgieva, iako su se imena brojnih ženskih osoba dovodila u vezu sa ovom, ali i drugim kriminalnim grupama koje su prema tvrdnjama istražitelja blisko sarađivale sa kavačkim klanom i njegovim odbeglim vođom Radojem Zvicerom.

Najpoznatija među njima, svakako je Zvicerova supruga, Tamara Zvicer, za koju je javnost prvi put čula kada je u Kijevu u maju 2020. spasila život suprugu, kog su pripadnici škaljarskog klana pokušali da ubiju u Ukrajini. Njeno ime pominjalo se i tokom čuvene filmske krađe iz depoa suda u Podgorici, pošto su odneti navodno njeni mobilni telefoni, ali i pošto je crnogorska policija podnela krivičnu prijavu protiv njeg za nelegalnu gradnju puta.

- Njeno ime nije se našlo ni na jednoj optužnici za teška krivična dela, zbog kojih je poternica raspisana za njenim mužem. Za razliku od Tamare Zvicer, suprugama Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sudi se pred Specijalnim sudom u Beogradu, zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivale, zajedno sa svojim partnerima, u legalne tokove - podseća sagovornik Kurira.

Bojana Belivuk i Tanja Miljković, takođe nisu obuhvaćene optužnicom za surova ubistva. Jedina žena na toj optužnici je Slađana Sekulić, koja se ne tereti za likvidacije u kući strave u Ritopeku, već se sumnjiči da je sa suprugom, bivšim policajcem i menadžerom muzičara Stevana Đurića Raste, koji se nekad zvao Dragan Sekulić, ali je promenio ime i sad se zove Vlado Georgiev, u iznajmljenom stanu u Humskoj ulici držala oružje i municiju, kao i da je iz istog stana osmatrala prostorije na stadionu u Humskoj i dojavljivala vođama grupe da li u blizini ima policije.

- Slađana Sekulić, kako se u optužnici navodi, Belivuku je ustupila i kuću u Tršiću kod Loznice, poznatu kao "Deda Mrazova kućica", koja je prema prikupljenim dokazima služila kao "štek-kuća" u kojoj je on poslednju Novu godinu na slobodi, pre hapšenja 4. februara 2021., proveo sa suprugom i decom - podseća sagovornik Kurira.

Inače, javnosti je poznato da je Tijana Ajfon pre hapšenja grupe bila u vezi s jednim od optuženih, Milovanom Tadićem zvanim Miksna, koji je tokom boravka u pritvoru dobio dete s drugom ženom.

Jedina žena koja iz boksa za optužene prati suđenje, podsetimo, brani se sa slobode, a iz presretnutih telefonskih razgovora i drugih dokaza proizilazi da je bila bliska s Belivukom i njegovom suprugom Bojanom i pre hapšenja se družila i viđala s njima.

Kako se pokazalo tokom dosadašnjeg suđenja, važnu ulogu u funkcionisanju klana imalo je još nekoliko žena, a u sudnici se najčešće pominjalo ime izvesne M. R., koju je svedok-saradnik Bojan Hrvatin oslovio nadimkom Mira Poštarka.

Hrvatin je pred sudom izjavio da je ona "Belivukova prijateljica koja je dolazila u prostorije na stadionu Partizana".

Policija je tokom pretresa njenog stana, kako se navodi u dokumentima, kod nje pronašla šet mobilnih telefona, laptop i eksternu memoriju i poslal ih na veštačenje.

- Ona je odmah posle hapšenja kriminalne grupe, kad joj je policija zakucala na vrata, pristala na saradnju i dala šifre svojih telefona, od kojih je jedan bio kriptovani, za tajnu komunikaciju. Ona se ne dovodi u vezu s likvidacijama, ali u njenom telefonu su pronađene slike koje imaju veze s najtežim krivičnim delima - otkrio je ranije izvor Kurira.

Takođe, jedan od ključnih svedoka tokom postupka bila je i Aleksandra Živković, bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Ona je svedočila je na suđenju Belivukovom klanu jer je tokom istrage otkriveno da je kuća u Surduku u kojoj je spaljeno telo Gorana Mihajlovića u njenom vlasništvu.

Inače, njen suprug od kog se razvodi i prema svedočenju, nije ga videla godinama je u pritvoru u Istanbulu, pošto je uhapšen zbog učešća u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Inače, Vukotić je u trenutku kada je ubijen u automobilu bio sa trudnom suprugom Mašom M. i njihovim maloletnim detetom.