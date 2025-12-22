Slušaj vest

Još se traga za napadačima koji su pucali i pokušali da ubiju Jevtu Jevtića vođu navijačke grupe FK Zemun koji je uspeo da izbegne rafalnu paljbu u Zemunu. Navodno ga je spasilo to što je bio u blindiranom vozilu.

U međuvremenu je planuo još jedan restoran. Nakon seriјe incidenata, paljenja lokala na Vračaru, Banovom brdu i u centru grada, novi napad dogodio se juče ujutru na na Novom Beogradu. Lokal јe namerno zapaljen, čime јe broј uništenih obјekata od početka 2025. godine porastao na 14.

O ovoj temi govorila je Slađana Nedeljković, voditeljka i urednica crne hronike:

- Postavlja se pitanje da li je samo reč o navijačkom, ili pak o kriminalnom obračunu. Pokušan je atentat na vođu jedne navijačke grupe, ali za razliku od Alibega, čiji sagovornik je bio ranjen, ovoga puta se to nije desilo jer je Jevta imao blindirani automobil sa oklopom b7 - kaže Nedeljković i dodaje:

- To znači da je taj automobil predviđen ukoliko dođe do nekih napada kao što je podmetanje eksploziva i pucanja. Pravi filmski obračun se dogodio tada, kada je on 21. decembra video trojicu napadača, nakon čega je dao gas i uspeo da jednog onemogući da puca.

Samo nekoliko trenutaka pošto je Jevta Jevtić pobegao sa mesta drame, pojavljuju se još dvojica muškaraca koja su prethodno pobegla. Jedan odmah ulazi u parkiran automobil, sivi "mercedes", a potom dotrčava i drugi sa kapuljačom, koji ne uspeva odmah da uđe u automobil, već kuca saučesniku u prozor da mu otključa vrata:

- Uspeo je da izađe iz automobila i da se spasi. Dvojica napadača su prišla vozilu ali su videla da on nije bio tu, zatim su pobegli sa lica mesta. Njegovo ime i prezime je još od ranije poznato. 2010. godine je proglašen za huligana, a odgovarao je i pred nemačkim sudom, tačnije, došlo je i do njegovog hapšenja jer se sumnjalo da je on sa pripadnicima navijačke grupe želeo da izvrši trgovinu narkoticima. To je otkriveno preko prisluškivanja telefona. Moramo da se zapitamo da li je u pitanju prost navijački obračun ili ima veze sa kriminalom. On je svestan toga da mu je glava u torbi, čim vozi blindirani auto.

