VOZIO SA 4,38 PROMILA ALKOHOLA U KRVI Pune ruke posla saobraćajne policije u Surdulici: Vozaču (75) određeno zadržavanje zbog nasilničke vožnje!
Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su R. D. (75) koji je vozio "pežo" sa 4,38 promila alkohola u organizmu.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
