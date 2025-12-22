Dejan D. (44), koji je pokušao da ubije Draganu Krunić (40) iz Železnika , osuđen je na 15 godina i 6 meseci zatvora , saopštila je danas sama Dragana.

Naime, ona se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da su šanse da se kazna smanji male.

- Dejan, dečko koji je pokušao da me ubije, osuđen je na 15 i po godina robije . Iako će se žaliti i ići na apelaciju, ali teške su šanse da dobije manje — može samo ili da mu potvrde ili da mu podignu na maksimalno, a to je 20 god, i to je to . Hvala Bogu da je sve ovako završeno - napisala je Dragana.

Dragana Krunić iznošenjem svoje bolne i traumatične sudbine u javnost želi da podrži žene kojima su se desili slični užasi Foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir pisao, Dejan D. je imao zabranu prilaska svojoj bivšoj partnerki Dragani Krunić , ali ga to nije sprečilo da je uhodi — sve do 29. jula 2024. godine kada ju je izbo nožem u stanu u Beogradu .

Tom prilikomžrtva je zadobila teške telesne povede, ali je na svu sreću preživela, dok je nasilnik uhapšen nekoliko dana kasnije.

Naime, osumnjičeni Dejan D. kobnog dana čekao je bivšu partnerku ispred zgrade.Stanari su videli da je Dejan D. u lošem stanju i o svemu su obavestili Draganu.Nasilnik je zatim došao do njenih vrata, pokušao je da uđe, ali kada mu nije dozvolila upao je u stan i izbo je nekoliko puta, tu se nije zaustavio već je napao i njenog prijatelja koji je bio sa njom u stanu.

- Bila sam na kontroli i oporavljam se. Pa, evo ovo sam ja sa otvorenim stomakom od pupka do grudi skoro. Najgore je prošlo i nadam se da više nikada neću doći u tu situaciju da budem na ivici života i smrti. Rane koje mi je Dejan naneo biće večne, kad god ih vidim setim se da sam jedva izvukla živu glavu - rekla je tada Dragana i dodala:

- Iskreno, ovo što sma doživela teže mi je psihički da prihvatim, nego fizički, ali boriću se da on bude iza rešetaka. Hteo je da me ubije. Krvarila sam na stepenicama, doživela sam toliko toga, ali neću odustati zarad svih devojaka i žena koje imaju nasilne partnere.

Dragana Krunić i njen bivši partner Dejan D. koji je pokušao da je ubije Foto: Drustvene Mreže