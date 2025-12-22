Slušaj vest

Na platou građevinske firme u Platičevu kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, otkačio se deo konstrukcije od armature sa krana. Četiri radnika su zadobila teške povrede.

Povređeni su sa četiri vozila hitna pomoći, dva iz Šapca i dva iz Rume, prebačeni u šabački zdravstveni centar sa ozbiljnim povredama.

Dijagnostika je u toku.

Prema prvim informacijama, među povređenim radnicima ima stranih državljana.

Nesreća se dogodila oko 15.30 časova.

Kurir.rs/RTS

