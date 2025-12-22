Slušaj vest

Policija Katalonije (Mossos d'Esquadra) istražuje pucnjavu u kojoj je danas popodne u Castelldefelsu stradao jedan muškarac. Oko četiri sata popodne muškarac je pogođen sa tri hica u telo, s leđa, nasred ulice, pored ostrva sa kontejnerima u ulici Dr. Fleming. Žrtva je zadobila kritične povrede i preminula je na licu mesta, saznaje portal ElCaso.com.

Reč je o muškarcu poreklom iz istočne Evrope, koga tek treba konačno identifikovati, kao i utvrditi kakav je odnos imao sa napadačem, koji je uspeo da pobegne.

Kako pišu španski mediji, sumnja se da je žrtva državljanin Crne Gore, kao i da je reč o nastavku obračuna klanova.

Potraga za napadačem

Katalonska policija pokrenula je opsežnu potragu, uz angažovanje policijskog helikoptera, kako bi locirala odbeglog napadača, koji se, prema izjavama nekih svedoka, sakrio u području parka La Muntanyeta. Za sada, na osnovu ograničenih informacija prikupljenih na licu mesta, Odeljenje kriminalističke policije (DIC) otvorilo je istragu kako bi se rasvetlile okolnosti događaja i identifikovao napadač. Sve ukazuje na to da bi, kao i žrtva, mogao biti povezan sa narkobiznisom, ali će biti potrebno sačekati dalji tok istrage kako bi se saznalo više detalja.

Prema navodima više svedoka, koji su već dali izjave policiji, napadač je pucao žrtvi u leđa, nasred ulice, a svi se slažu da su čuli tri pucnja. Neki od svedoka su se, nakon što su čuli pucnjeve, sakrili iz straha. Policija je obezbedila područje paralelno sa potragom za napadačem, kako bi prikupila tragove sa mesta događaja, saslušala svedoke i utvrdila šta se tačno dogodilo. U ovom trenutku telo se i dalje nalazi na licu mesta, prekriveno ćebadima, dok se čeka dolazak dežurnog sudije radi zvaničnog uviđaja i uklanjanja tela.

