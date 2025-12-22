Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 143 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 28 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Policija je, na području Zrenjanina, zadržala vozača (45) „opela“, koji je vozio sa 2,48 promila alkohola u organizmu i vozača (68) „mercedesa“, sa 1,92 promila alkohola. Takođe su zadržani i vozač (30) „opela“, koji je bio pozitivan na „kokain“, kao i vozač (42) „renoa“, koji je bio pozitivan na kokain i kanabis.

Policija je, na području opštine Sečanj, zadržala biciklistu (56), koji je upravljao sa 2,09 promila alkohola u organizmu. Protiv vozača koji su učinili prekršaje, biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Kurir.rs

