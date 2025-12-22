Slušaj vest

Crnogorska policija sa kolegama iz Španije proverava da li je u Barseloni ubijen M. M. iz Podgorice, rečeno je „Vijestima“ iz više izvora iz bezbednosnog sektora.

Prema istim informacijama, reč je o navodnom pripadniku škaljarskog kriminalnog klana.

Tamošnji mediji prenose da katalonska policija (Mossos d'Esquadra) istražuje pucnjavu u kojoj je danas poslepodne u Kasteldefelsu ubijen muškarac.

El Caso navodi da je oko 16 sati jedan muškarac sa tri hica pogođen u leđa nasred ulice, u blizini grupe kontejnera za smeće u ulici Dr. Fleming.

„Žrtva je teško povređena i umrla je na licu mesta“, prenosi El Caso.

Navode i da je reč o muškarcu iz Istočne Evrope: „A vlasti će morati da potvrde njegov identitet i utvrde njegov odnos sa napadačem, koji je pobegao“.

