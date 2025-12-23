Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneli su krivične prijave protiv I. C. (1985) i N. L. (1964) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine.

Sumnja se da su one, u svojstvu vlasnica firme iz Subotice, tokom protekla tri meseca, građevinski materijal koji je nastao kao otpad, nakon rušenja jedne subotičke fabrike, a koji nije bio ispitan po propisima, skladištile na parceli u okolini Subotice.

Takođe, zbog sumnje da je kao odgovorno lice jednog preduzeća iz okoline Novog Sada, učestvovao u rušenju ove subotičke fabrike, mimo propisa koji regulišu ovu oblast, krivična prijava je podneta protiv T. I. (1981) za krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, policija je podnela i krivični prijavu za krivično delo unošenje opasnih materija, protiv S. D. (1990) iz Subotice, čije preduzeće je propustilo da opasne materije iz ostataka srušene fabrike, na propisan način skladišti i obezbedi.

