Nakon seriјe incidenata, paljenja lokala na Vračaru, Banovom brdu i u centru Beograda, novi napad dogodio se juče i na Novom Beogradu. Lokal јe namerno zapaljen, čime јe broј uništenih obјekata od početka ove godine porastao na 14 lokala.

Šta se krije i ko stoji iza ovih napada i bačenih „Molotovljevih koktela“, ali i koja se poruka i kome šalje za Kurir televiziju je objasnio Radiša Roskić, advokat.

- Požari ovog tipa, ukoliko zaista nisu rezultat slučajnih okolnosti, predstavljaju jednu od postupaka, nasilnih postupaka za dostavljanje poruka. Cilj takvih postupaka nije materijalna šteta, već upućivanje upozorenja i poziva da bi neko nešto učinio, ili ne bi učinio. U svetu zelenaša paljenje automobila podmetanjem požara uz rizik da do štete dođe ne samo na ciljanom automobilu, već da stradaju i okolna vozila, zelenaši šalju poruku da je bolje da vratiš ono što duguješ nego da sledi neko veće zlo - kaže Roskić.

"Dugo vidim određenu uskomešanost"

On ističe da je cilj stvaranje straha i atmosfere u kojoj će dužnik shvatiti šta i kako treba da učini.

- Svedoci se upozoravaju da moraju reći ili ne reći ono što se od njih traži. Dugo vidim određenu uskomešanost i sukob interesa unutar velikih organizovanih kriminalnih grupa kod nas. Da li je to borba za vođstvo, za tržište i teritoriju, neraščišćeni dugovi, izdaja koja je neoprostiva u tim krugovima, videćemo. Broj požara je takav da od nadležnih zahteva istragu koja će dati rezultate - kaže Roskić.

On dodaje da oštećeni ne sarađuju sa nadležnim službama jer su shvatili poruku i sprečavajući veće zlo ne otkrivaju ono što bi bio osnov kvalitetne istrage.

