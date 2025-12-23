"BOLJE DA VRATIŠ PARE, NEGO DA USLEDI JOŠ VEĆE ZLO!" Otkrivamo šta se krije iza paljenja poznatog beogradskog lokala, sumnja se da je ovo pozadina
Nakon seriјe incidenata, paljenja lokala na Vračaru, Banovom brdu i u centru Beograda, novi napad dogodio se juče i na Novom Beogradu. Lokal јe namerno zapaljen, čime јe broј uništenih obјekata od početka ove godine porastao na 14 lokala.
Šta se krije i ko stoji iza ovih napada i bačenih „Molotovljevih koktela“, ali i koja se poruka i kome šalje za Kurir televiziju je objasnio Radiša Roskić, advokat.
- Požari ovog tipa, ukoliko zaista nisu rezultat slučajnih okolnosti, predstavljaju jednu od postupaka, nasilnih postupaka za dostavljanje poruka. Cilj takvih postupaka nije materijalna šteta, već upućivanje upozorenja i poziva da bi neko nešto učinio, ili ne bi učinio. U svetu zelenaša paljenje automobila podmetanjem požara uz rizik da do štete dođe ne samo na ciljanom automobilu, već da stradaju i okolna vozila, zelenaši šalju poruku da je bolje da vratiš ono što duguješ nego da sledi neko veće zlo - kaže Roskić.
"Dugo vidim određenu uskomešanost"
On ističe da je cilj stvaranje straha i atmosfere u kojoj će dužnik shvatiti šta i kako treba da učini.
- Svedoci se upozoravaju da moraju reći ili ne reći ono što se od njih traži. Dugo vidim određenu uskomešanost i sukob interesa unutar velikih organizovanih kriminalnih grupa kod nas. Da li je to borba za vođstvo, za tržište i teritoriju, neraščišćeni dugovi, izdaja koja je neoprostiva u tim krugovima, videćemo. Broj požara je takav da od nadležnih zahteva istragu koja će dati rezultate - kaže Roskić.
On dodaje da oštećeni ne sarađuju sa nadležnim službama jer su shvatili poruku i sprečavajući veće zlo ne otkrivaju ono što bi bio osnov kvalitetne istrage.
