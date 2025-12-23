Slušaj vest

Muškarac Ž. N. (35) koji se sumnjiči da je ubio svog cimera (46) u kući u Požarevcu u kojoj je stanovao, nakon pristizanja materijalnih dokaza u Više javno tužilaštvo u Požarevcu, priznao je delo, saznaje Kurir. G.S. (41) koji je uhapšen zajedno sa njim negirao je učešće u zločinu.

- Osumnjičeni su najpre zanemeli u tužilaštvu, a kada su, posle mesec dana prispela određena veštačenja koja su nedvosmisleno dovela Ž.N. u vezu sa ubistvom cimera, oni su odlučili da progovore - kaže izvor Kurira i nastavlja:

- Ž. N. je ispričao da se on posvađao sa cimerom sa kojim je pio alkohol, te da ga je žrtva zapravo prva napala. U tom koškanju dohvatio je sekiru i navodno ga udario u glavu - priča naš sagovornik i dodaje da je G.S. negirao da je učestvovao u zločinu.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu nastavlja istragu ovog zločina i u narednom periodu će na osnovu materijalnih dokaza i izjava svedoka proveriti iskaze osumnjičenih.

Podsetimo, telo nesrećnog čoveka pronađeno je smrskane glave u spavaćoj sobi.

- Da je Ž.N. umešan u svirepi zločin otkriveno je zahvaljujući brojnim tragovima koje su istražitelji pronašli u kući strave. Kuća je bila umazana krvlju, utvrđeno je da je muškarac ubijen nekoliko dana radnije udarcima sekirom u glavu... Pronađeni su i brojni DNK tragovi koji su poslati na analizu - kaže naš izvor i dodaje da je policija najpre došla do očevica zločna, osumnjičenog G. S. (41).

- Sumnja se da je on prisustvovao nemilom događaju, ali ga nije prijavio policiji, niti je učinio bilo šta da ga spreči, a onda je odlučio da pobegne i ćuti. Na taj način je pokušao da sa dirketnim izvršiocem prikrije zločin - rekao je izvor Kurira nakon hapšenja.

Za Ž.N. policija je odmah raspisala potragu, a on se od zločina nije vraćao u kuću strave.

- Njemu su, posle potrage koja je trajala nekoliko dana, lisice stavljene na ruke i odmah mu je određen pritvor do 48 sati. U tužilaštvu je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem, a tužilac je predložio da se i njemu odredi pritvor, što je sud prihvatio - dodaje sagovornik.