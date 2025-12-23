Slušaj vest

Trojica od četvoro radnika koji su juče doživeli tešku nesreću na gradilištu u Platičevu, nakon što je na njih pala armatura koja se prethodno otkačila sa krana, transportovani su u Urgentni centar Srbije, saznaje Kurir. 

- Radnik star 30 godina, nakon pada armature zadobio je teške povrede kao što su ruptura slezine i zbog toga je odmah upućen u operacionu salu. Kod tog pacijenta utvrđeno je i da ima prelome rebara, pun stomak krv i primljen je u šok B - navodi naš izvor i dodaje:

- Druga pacijent koji je star 40 godina ima oguljotine obe podlaktice, prelom rebara sa desne strane, prelom čašice kuka i primljen je na grudnu hirurgiju. Inače, njih dvojcia su strani državljani. Zatim, naš državljanin I. A., nakon pada ima prelom grudnog koša, rebara sa leve strane i on je primljen na hirurgiju. 

Pa da podsetimo, u ponedeljak oko 15.30 časova desila se nesreća na gradilištu, kada se iz za sada nepoznatog razloga, krug namotane armature okačio sa krana i pao na radnike. Tom prilikom su povređena četri radnika, od kojih su trojica Nepalci, a I. A. je državljanin Srbije. 

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove nesreće.

