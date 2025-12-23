Slušaj vest

Vuk Bajrušević, koji je javnosti postao poznat kao prva žrtva otmice zemunskog klana, već 13 dana se nalazi u bolnici.

Podsetimo, Bajrušević je 10. decembra ranjen hicima iz pištolja u svom kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru u Beogradu. Kako smo već pisli, maskirani napadač je usred bela dana ušetao u lokal, prišao Bajruševiću i upucao ga, a onda je pobegao i za njim se i dalje traga.

- Žrtva je pogođena hicima u butinu i potkolenicu. Vozilom Hitne pomoći je odmah prebačen u Urgentni centar, gde je odmah i operisan. Zadobio je prelom butne kosti i potkolenici i zbog toga je morao biti operisan - podseća naš izvor.

Kako nezvanično saznajemo, ranjeni vlasnik kafića je već 13 dana u bolnici pod budnim okom lekara.

- Njegove povrede su ozbiljne, u lečenje je uključen i vaskularni hirurg, još uvek se ne zna kada će biti otpušten na kućno lečenje - kaže izvor.

Inače, kamere su snimile osobu koja je pucala u Bajruševića, a njega je, navodno, dok je bežao slučajno telefonom snimila i jedna žena, koja se slučajno zatekla na ulici. Takođe, istražitelji utvrđuju i motiv napada na Bajruševića.

- Moguće je da se radilo o nekoj vrsti opomene. Pre pucnjave, u noći između 27. i 28. novembra, napadači su demolirali kafić u vlasništvu Bajruševića - podsetio je izvor i dodaje da je on za manje od mesec dana doživeo dva napada.

- Nema sumnje da je sve ovo bilo dobro isplanirano, da je žrtva praćena i da pucnjava sigurno ima neku pozadinu - dodaje izvor.