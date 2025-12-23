Slušaj vest

Tri godine je prošlo od svirepog ubistva studentkinje Ivane Krivokapić i momenta kada je glavni osumnjičeni za ubistvo Jetmir Gočaj nestao bez traga. Za njim je raspisana poternica, a Ivanin otac se nakon zločina raspitivao o Jetmiru i saoznao sve o njegovoj porodici.

- Moju Ivanu ubio je tako što je jednu ruku stavio na njen nos, a drugu na usta. Njegov DNK nađen je ispod noktiju moje ćerke - ispričao je Ivanin otac Slobodan Krivokapić.

Mrtva je...

Ivana Krivokapić, podsetimo, ubijena je u noći između 22. decembra i 23. decembra 2022. godine. Ćerka im se uvek javljala i sve im je pričala. Sa majkom je imala odnos najbolje drugarice.

Ubijena Ivana Krivokapić Foto: Printskrin/Facebook

- Sećam se da smo tog petka pokušavali da je čujemo. Telefon joj je bio nedostupan. Znao sam da je imala problem sa baterijom, ali sam se opet plašio jer je uvek nalazila način da nam se javi, bar od nekoga da uzme telefon. Imala je probleme sa bubrezima i još više sam se plašio da joj nije pozlilo. Da joj se nešto dogodilo znao sam kada je njen kolega pozvao mog sina i pitao: "Gde je Ivana, zamolio sam je da radi umesto mene?" Sačekao sam jutro i rekao sinu i ženi da se spreme i da krećemo za Beograd. Pozvao sam bratanca i rekao mu da ide u Ivanin stan, a mi smo krenuli. Objasnili smo mu kako da dođe do zgrade. Bio sam na vezi sa njim. Javio mi se i rekao da je stan zaključan. Rekao sam bratancu da zove policiju, Hitnu pomoć i da pokuša kroz prozor da uđe u stan makar i staklo razbio. U jednom trenutku mi je rekao: "Čiko, vidim Ivaninu ruku, a telefon joj je na stolu...". Više se nije javljao na telefon, zvao sam ga, vozio sam 150 na sat kroz grad samo da bi što pre stigao... Supruga je samo govorila i plakala: "Bobo, naša Ivana je mrtva" - ispričao je neutešni otac za Telegraf.rs.

Slutnje Ivanine majke bile su tačne. Kada su došli do njenog stana sve je vrvelo od policije.

Slobodan i njegova mezimica Ivana Foto: Printskrin/Facebook

- Neko mi je od njih rekao: "Žao nam je, Ivana je mrtva". Sećam se da me je držao inspektor. Želeo sam da uđem u stan da je vidim... Nisu mi dali. U jednom trenutku sam video kako iznose crni džak iz stana. Zakukao sam: "Što mi dete nosite u tome, nije pašče!" Dali su nam nešto za smirenje, svega se sećam kroz maglu. Sinu su u policiji rekli da je Ivana najverovatnije ubijena - teško je izgovorio otac svirepo ubijene mlade devojke.

Svirepo ubistvo

Sa suprugom i sinom se vratio u Lovćenac, gde žive. Primali su saučešća, kod kuću im je prošlo nebrojeno ljudi. Kako je rekao, nikada neće zaboraviti dan u kom je otišao na prepoznavanje svoje ćerke. Ležala je, rekao je, kao da spava. Osim dva podliva na vratu, nije imala druge povrede. Nije bila obljubljena, niti je imala povrede na telu.

1/14 Vidi galeriju Fotografije nakon uviđaja ubistva Ivane Krivokapić u iznajmljenom stanu na Zvezdari Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić

- Rekli su mu da ju je ubio tako što je jednu ruku stavio na njen nos, a drugu na usta. Njegov DNK nađen je ispod Ivaninih noktiju. Pisali su da je moju ćerku polomio, raskomadao. Sad želim sve to da demantujem - ispričao je Slobodan.

Iz Ivaninog roze novčanika Jetmir Gočaj je uzeo 1.500 evra i 60.000 dinara, ali je ostavio njene fotografije sa bivšim dečkom. Sve njene lične stvari njeni najmiliji drže u sobi. Na radnom stolu Ivanin dnevnik, brojanica, sveske, tablet, sat koji je nosila, telefon... Majka i Ivanine drugarice često ga čitaju. U svakoj rečenici traže odgovor zašto ju je Jetmir Gočaj ubio.

- Ćerku sam sahranio na groblju u Lovćencu, a spomenik joj podigao za pola godine. Odlazimo tamo svaki dan. Ivana je veliki vernik. Često odlazila u crkvu i verovala u Boga. Ne želimo da ni policija ni tužilaštvo zaborave na Ivanino ubistvo i da se taj krvik uhapsi. Ivana je po svemu bila posebna. Volela je život, ljude, putovanja, da osvaja planinske vrhove, prirodu. Pisala je pesme. Volela sve vrste plesova, igrala folklor. U kafani bila najveselija, ali nikad pila niti pušila. Zvali su me iz Mense jer je mogla da piše i levom i desnom rukom. Ne što je bila moja ćerka, ali po svemu je bila posebna - prisetio se otac.

Jetmir Gočaj u bekstvu tri godine Foto: Drustvene Mreže

Nesrećnog oca najviše boli što su u javnosti Ivanu i Jetmira dovodili u ljubavnu vezu. U nekoliko navrata listao je ćerkin telefon koji je dobio nakon zločina. I zaista, Ivana i njen krvnik razmenili su svega nekoliko prijateljskih poruka.

- Jetmir joj nije bio momak niti se mojoj Ivani sviđao. Da jeste, ja kao otac to bih znao. Moja ćerka je sve delila sa nama. Stan u Beogradu smo joj iznajmili samo dva meseca pre ubistva. Dobila je bolji posao barmena u klubu u Beogradu i mi smo je podržali. Preselili smo je u taj stan. Poslednji put sam je čuo u četvrtak, 22. decembra 2022. godine. Rekla je da se vidimo za vikend, ali je živu više nisam video - jedva su reči preko usta prelazile Slobodanu.

Nije mu se dopao

Ivanin tri godine mlađi brat pričao je sa Gočajem pre ubistva.

- Jednog dana sam je pozvao. Tražio da je vidim na Viber. Primetio sam da šeta sa nekim. Rekao sam joj: "Ivana, ko je pored tebe?". Tada je okrenula kameru prema njemu. Pozdravio sam ga, ali i priznao da mi se na prvi pogled nije svideo. To sam rekao i da on čuje. Ivani je bilo neprijatno, pa je samo rekla da se čujemo kasnije. Tada sam i video da ga je na Instagramu "tagovala". Odmah sam počeo da istražujem ko je on i pratio svaki korak - ispričao je Ivanin brat.

Nikada mu sestra nije rekla da joj se Jetmir dopada. Znao je za drugog dečka koji joj je bio simpatija.

Ivana i Jetmir Foto: Društvene Mreže

- Ivana mi je rekla da ju je Jetmir zamolio samo da prespava kod nje jer su ga drugovi izbacili iz stana. Znao sam da će mu pružiti sve što ima jer je takva bila i vaspitana da pomogne čoveku u nevolji. Međutim, poslednji put sam je čuo nekoliko sati pre nego što će je ubiti. I na kameri se vidi da su zajedno ušli u stan - ispričao je brat.

Nešto je bilo u njenom glasu što ga je nateralo da je ponovo pozove, ali mu se ona nije javljala. To je isto pokušao i narednog dana, ali nije mogao da je dobije.

- U petak smo svi pokušavali da je dobijemo. Da nešto nije u redu bilo mi je jasno kada me je pozvao njen kolega u petak uveče i pitao gde je Ivana jer nije došla na posao. Narednog jutra sa ocem i majkom krenuo sam u Beograd. U policiji su mi rekli da je Ivana ubijena. Dali su mi njen telefon da ga otključam. Nakon razgovora u policiji vratio sam se kući da spremamo sahranu - dodao je Ivanin brat.

Besramno i hladnokrvno

Tada je i dobio poziv od Jetmira. Izjavio im je saučešće i tražio da mu kaže gde je sahrana i da bi voleo da dođe. Ivanin brat je odmah pozvao policiju i sve ih obavestio.

Jetmir Gočaj Foto: Facebook

- Policiji je odmah bio sumnjiv. Po društvenim mrežama je pisao tužne poruke o Ivani. Na sahranu nije došao, a sve slike sa njom je obrisao - ispričao je brat ubijene devojke.