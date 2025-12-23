Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv M. S. (47) iz Kačareva zbog sumnje da je šest meseci progonio oštećenu A. G. (21).

- Obaveštava se javnost da je dana 22.decembra 2025. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.S. (1978) iz Kačareva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje na taj način što je u vremenskom periodu od 24.januara 2024. godine do 12. juna 2024. godine, u Kačarevu, protivno volji oštećene A.G. (2004) u cilju uspostavljanja neposrednog kontakta, istu uporno pratio po kafićima i koncertima i slao joj poruke putem aplikacije "Messenger" sa naloga njegove majke u kojima je oštećenoj izjavljivao ljubav - piše u saopštenju OJT u Pančevu.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M. S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca, koja će se izvršiti tako što će istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

