U Barsleloni je juče oko 16 sati, prema nezvaničnim informacijama, ubijen M. M. iz Podgorice, navodno pripadnik škaljarskog klana, koji je pre nekoliko godina hapšen u Beogradu!

Španski mediji preneli su da je u muškarca, za kog se veruje da je državljanin Crne Gore, ali se njegov identitet i dalje proverava, pucao maskirani mršav muškarac, obučen u crnu garderobu. Prema nezvaničnim informacijama, prišao je M. M. u prometnoj ulici i iz neposredne blizine mu ispalio tri hica u leđa.

- Ubica je bio hladan i smiren. Prišao je muškarcu koji je bio na pešačkoj stazi, ispalio tri hica i odšetao - opisali su svedoci likvidaciju koja se dogodila nasred ulice.

Veliki broj policijskih patrola zatvorio je juče okolne ulice, a okolinu su nadletali i helikopteri.

Identitet ubijenog zvanično nije potvrđen, jer se čeka potvrda iz Crne Gore da li je reč o M. M.

Inače, M. M. je 2020. bio uhapšen u jednom poznatom beogradskom hotelu u akciji beogradske policije. Tokom pretresa, policija je na krovu hotela pronašla pištolj zbog kog je M. M. bio pravosnažno pred Višim sudom u Beogradu osuđen na tri godine zatvora i kaznu je izdržavao do 2023. godine.

Operativne informacije u to vreme, ukazivale su da su se "škaljarci" okupili u poznatom hotelu jer su pripremali likvidaciju, ali te sumnje nisu dokazane već je osuđen zbog pištolja. Navodno, on nije bio gost hotela već se u njemu sastao sa nekoliko muškaraca.

Inače, M. M. je ranije zbog nasilničkog ponašanja hapšen i u Crnoj Gori, a zbog droge u Valensiji.

Goran Radoman ubijen u Beogradu Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen TV Pink

Navodno, u martu 2015. stavljene su mu lisice na ruke u Španiji zbog sumnje da je krijumčario kokain sa Goranom Radomanom. Radoman je, podsetimo, ubijen u februaru 2015. u garaži na Novom Beogradu i on je navodno prva žrtva rata kotorskih klanova. Likvidiran je, kako se spekuliše već deceniju, zbog nestanka tovara kokaina u decembru 2014. iz njegovog stana u Valensiji. Upravo zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz stana u Španiji, do tada jedinstven škaljarski klan pocepao se na kavački i škaljarski klan, a pripadnici su međusobno jedni druge krivili za nestanak ove droge.

- M. M. je bio blizak sa ubijenim Radomanom. Prilikom hapšenja u Španiji, imao je falsifikovana hrvatska dokumenta. Ne isključuje se mogućnost ni da je sada kod sebe imao lažni pasoš, zbog čega njegov identitet još uvek nije zvanično potvrđen - navode izvori Kurira.

Krvavi rat klanova, podstimo, počeo je 2014. a posle Radomana ubijeno je još najmanje 70 ljudi.

Poslednjih meseci, nekoliko pucnjava koje se vezuju za obračun škaljarac i kavčana dogodilo se upravo u Barseloni. U avgustu je na terasi jednog bara u centru Barselone, ranjen je Predrag Vujošević (51), poznat kao Marko Crnogorac, čovek koga međunarodna policija označava kao jednog od osnivača bande Pink panter. Samo dve nedelje ranije, u istom gradu, u klasičnoj sačekuši, hicima iz vatrenog oružja likvidiran je Filip Knežević (34), pripadnik kavačkog klana koji je bio na poternici Srbije zbog sumnje da je učestvovao u likvidaciji vođa škaljarskog klana u Grčkoj.

Filip Knežević ubijen u Barseloni Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

- Španija je poslednjih godina postala jedno od ključnih utočišta za pripadnike organizovanih kriminalnih grupa sa Balkana, pre svega crnogorskih i srpskih klanova. U luksuznim vilama na obalama Katalonije i Andaluzije, daleko od poternica, mnogi su pronašli zaklon. Međutim, sukobi iz regiona preselili su se upravo ovde, a Barselona, Malaga i Marbelja sve češće postaju mesta mafijaških likvidacija - objašnjava izvor Kurira.

Prema navodima španskih medija, u poslednjih pet, šest godina zabeleženo je više od 15 brutalnih oružanih napada, čije su žrtve najčešće ljudi povezani sa trgovinom narkoticima, pranjem novca i egzekutorima iz kriminalnog miljea, upravo sa prostora bivše Jugoslavije.