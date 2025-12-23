Slušaj vest

Španska policija oglasila se u vezi sa velikim hapšenjem ćelije balkanskog kartela u kome je učestvovala i srpska policija i objavila da je ukupno zaplenjeno čak 2.550 kilograma kokaina, što je jedna od rekordnih zaplena droge u ovoj zemlji!

Da podsetimo, u međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno je osam državljana Srbije, a pod palicom Evropola u hapšenju je učestvovalo nekoliko država, među kojima su Srbija, BiH i Hrvatska. Srpska policija se ovim povodom oglasila početkom decembra, a njihove španske kolege sada su iznele najnovije detalje velike međunarodne akcije.

- Region Kampo de Gibraltar bio je mesto razbijanja ćelije balkanskog kartela, a konačan rezultat je hapšenje 30 osoba i zaplena 2.550 kilograma kokaina. Prema podacima do kojih su došli istražitelji, ovaj opasni klan koristio je reku Gvadalkvivir kao glavnu ulaznu tačku droge u Španiju - navodi El debate:

- Paketi kokaina prevoženi su od mora do brojnih tačaka duž reke na gliserima. Ovakav vid transporta narkotika smanjio je rizik od presretanja od strane policije i olakšao dalji prenos do distributivnih centara - piše španski portal.

Racije su izvršene u Malagi, Kadizu i Seviliji, a zaplenjeni su novac, oružje, kompjuteri, brojna dokumenta i ogromna količina droge.

- Istraga u ovom slučajuu nije zatvorena nakon spektakularne akcije, već se sada veštače prikupljena dokumenta koja će pomoći istražiteljima da prate tokove novca, identifikuju nove ćelije kartela, ali i rekonstruišu veze između različitih ogranaka ove velike narko-organizacije - navode i podsećaju da je pod palicom Evropola u akciji u Evropi učestvovalo više od 500 policajaca i da je pretreseno čak 45 kuća i firmi.

- U ovoj akciji su uhapšeni neki od čelnih ljudi Balkanskog kartela - dodaju.

Španski mediji izveštavaju i da su u poslednjih nekoliko meseci bezbednosne agencije upozorile na širenje balkanskih kriminalnih organizacija koje su počele da kontrolišu transkontinentalne rute kokaina.

- Njihova snaga se zasniva na direktnim kontaktima sa proizvođačima u Kolumbiji, Peruu i Ekvadoru, kao i na finansijskoj strukturi sposobnoj za pranje velikih profita putem kompanija koje su otvorene samo u tu svrhu - navode.

Španski istražitelji objavili su i video snimke sa hapšenja, a na kojima se vidi kako policajci upadaju u kuće. Na video materijalu koji je objavljen na X profilu Nacionalne policije vidi se da se u kućama nalazi droga, oružje, ali i paketi novčanica, a na jednoj od njih nalazi se ispisano velikim slovima Bratko.

Kako je saopštio MUP Srbije, na teritoriji Španije uhapšeni su srpski državljani B. B. (62), B. I. (49), M.B. (26), M. N. (28), S. S. (38), R. M. (21), D. P. (32) i N. T. (32), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju, a potom je skladištena i u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa, dalje distribuirana.