BORBA PROTIV KORUPCIJE NE STAJE: Novo hapšenje u Novom Sadu zbog pronevere 4,7 miliona dobijenih iz gradske kase!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su V. S. (51) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
- Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2024. godine, kao zastupnik novosadskog Udruženja građana "Kreativni rad", 4,7 miliona dinara dobijenih od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, za potrebe sprovođenja projekata od javnog i društvenog interesa, koristio suprotno njihovoj svrsi sačinjavajući, pri tome, lažne izveštaje - navodi se u saopštenju MUP.
Na ovaj način je, kako se sumnja, za navedeni iznos oštetio gradski i pokrajinski budžet.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.