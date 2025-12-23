Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su V. S. (51) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2024. godine, kao zastupnik novosadskog Udruženja građana "Kreativni rad", 4,7 miliona dinara dobijenih od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, za potrebe sprovođenja projekata od javnog i društvenog interesa, koristio suprotno njihovoj svrsi sačinjavajući, pri tome, lažne izveštaje - navodi se u saopštenju MUP. 

Na ovaj način je, kako se sumnja, za navedeni iznos oštetio gradski i pokrajinski budžet.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

