Ivana Krivokapić (26) ubijena je u iznajmljenom stanu na Zvezdari 22. decembra 2022. godine, a za ovaj zločin osumnjičen je Jetmir Gočaj iz Gusinja u Crnoj Gori koji izbegava pravdu već tri godine.

Potresnim rečima, za godišnjicu njenog ubistva, oglasio se Ivanin otac Slobodan koji skoro svakog meseca objavi njenu fotografiju i obrati se svojoj ćerki.

"Tugo moja, kome da te pričam i s kim da podelim svoju žal? Odavno su vetrovi i lišće prekrili moju radost. Ako me čuješ ove hladne noći, reci mi kako izgleda leteti bez krila i kako je proći kroz oblake. Polako mi nestaju obrisi bledunjavih slika i ostaju samo nedosanjani snovi. Već tri godine čekam osmeh koji mi nikada neće doći, golubice mila. Vole te mama Fiki i tata", napisao je Slobodan na društvenoj mreži.

Ovo je ubijena studentkinja Ivana Krivokapić

Podsetimo, Studentkinja Ivana Krivokapić (26) iz Lovćenca ubijena je pre tačno tri godine u beogradskom naselju Zvezdara, a osumnjičeni za njeno ubistvo, Jetmir Gočaj (29), ni dan danas nije priveden pravdi!

Da podsetimo, Ivanino telo pronašla su njena braća 24. decembra 2022 godine. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je mrtvu na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze.