U NIŠU UHAPŠEN OSUMNJIČENI (41) ZA 9 KRAĐA: Ukrao pare i robu u vrednosti od pola miliona dinara
Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je M.S. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio devet krađa.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Niš, M.S. se sumnjiči da je, od početka decembra, iz prodavnica optike, tehničke, kozmetičke i mešovite robe i jedne apoteke, ukrao veću sumu novca, kao i skupocene naočare, parfeme, pića i laptop.
M. S. je, kako se sumnja, na ovaj način ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara.
Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratiće ih vlasnicima.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
