Policija u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je M.S. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio devet krađa.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Niš, M.S. se sumnjiči da je, od početka decembra, iz prodavnica optike, tehničke, kozmetičke i mešovite robe i jedne apoteke, ukrao veću sumu novca, kao i skupocene naočare, parfeme, pića i laptop.

M. S. je, kako se sumnja, na ovaj način ukrao novac i robu u vrednosti više od pola miliona dinara.

Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratiće ih vlasnicima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

