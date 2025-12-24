Slušaj vest

Dvojici maloletnika, starih 17 godina, počelo je suđenje u Odeljenju za maloletnike Višeg suda u Beogradu, zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Vukašina Stankovića (23) koje se desilo krajem avgusta na Vračaru u Beogradu, saznaje Kurir.

Kobne večeri, 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu došlo je do krvavog sukoba u kome je student Vukašin Stanković podlegao povredama, dok je njegov prijatelj M. R. (23) zadobio teške telesne povrede. Istragom je utvrđeno da su četvorica mladića, od kojih dvojica maloletnika, učestvovala u tuči koja je eskalirala u ubistvo. Trojica napadača su lišena slobode, dok je za osumnjičenim Đorđem Makićem (19) raspisana poternica zbog zločina.

Traži pravdu

Suđenje maloletnicima je, inače, zatvoreno za javnost zbog Zakona o zaštiti o maloletnika. Vukašinova majka, Ana Jović, od kada je ostala bez sina jedinca ne može da se pomiri sa činjenicom da je neko oduzeo život njenom detetu i to bez ikakvog razloga, a sada se oglasila za Kurir povodom početka suđenja.

Mesto gde je Vukašin Stanković sa prijeteljem izboden nožem Foto: Kurir, Printscreen

- Posle tri i po meseca od ubistva mog sina Vukašina Stankovića na Vračaru, ostaje pitanje kako je moguće da se ovako nešto dogodilo?! Postupak protiv maloletnih lica, osumnjičenih za teško ubistvo je u toku. Međutim, zbog njihovog uzrasta u vreme izvršenje krivičnog dela javnost ne može biti upoznata sa detaljima. Poštujući zakonska ograničenja u vezi sa zaštitom maloletnih lica ostaje očekivanje da će nadležni pravosudni organi preduzeti potrebne korake kako bi se rasvetlile okolnosti slučaja i utvrdila odgovornost svih učesnika u skladu sa zakonom - kaže nam Ana Jović i dodaje:

- Zakonska zaštita maloletnika ne sme postati štit iza koga se skriva odgovornost. Posebno aplelujem na pravosudne organe i društvo u celini, da krivična dela maloletnika ne smeju da budu olako shvaćena. Vukašinova tragedija i moja tragedija je opomena da se ozbiljno sistemski i bez umanjivanja sagledaju najteža krivična dela maloletnih izvršilaca bez potcenjivanja ili relativizovanja. Svako odugovlačenje reakcije institucija i propuštenih prilika kada se inteveniše za posledicu ima gubitak ljudskog života. Zato je važno da prekinemo praksu ćutanja kada su počinioci maloletna lica. Ćutanje nije zaštita, ćutanje je odustajanje. Vukašin ne može biti zaboravljen, njegovo ubistvo mora postati granica i početak promena.

Krvavi sukob

Inače, da podsetimo, u policijskom saopštenju navodi se da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu.

Đorđe Makić koji je već mesecima u bekstvu Foto: Mup

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju MUP-a.