Jutros je u centru Novog Pazara opljačkana zlatara, u kojoj je ukradeno više od tri kilograma zlata, vrednog oko 400.000 evra.

Na snimku se jasno vidi kako razbojnik, obučen u tamnu jaknu i s kapom na glavi, u levoj ruci drži pištolj, dok u desnoj ima biber-sprej. U jednom trenutku prilazi pultu i razgleda zlato, da bi potom iznenada uperio vatreno oružje prema prodavačici, a zatim upotrebio biber-sprej kako bi je onesposobio i sprečio bilo kakav otpor.

Nazdorna kamera snimila razbojnika Foto: Sandžak Danas

Kamera je zabeležila da je razbojnik uz pretnju pištoljem i sprejem primorao prodavačicu da sama nabije bunt zlata u njegovu torbu, nakon čega je hladnokrvno izašao iz zlatare i nestao u centru grada.

Cela scena, prema dostupnim informacijama, odigrala se za vrlo kratko vreme, usred bela dana, u 9 sati ujutru, u jednom od najprometnijih delova stare čaršije, što je dodatno uznemirilo javnost.

Kako saznaje "Sandžak danas", kriminalistička policija i forenzičari su na licu mesta izvršili detaljan uviđaj, izuzeli materijalne dokaze i tragove te analiziraju snimke nadzornih kamera, kako iz same zlatare, tako i iz okolnih objekata u Ulici sedmi juli.

Radnica zlatare je zbrinuta i nalazi se van životne opasnosti, ali je pretrpela jak stres i posledice delovanja biber-spreja.

